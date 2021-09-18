Öykü Çelik'in annesini görenler inanamadı! Genç kız gibi

İş insanı İsmail Berhan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Öykü Çelik, geçtiğimiz aylarda sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Ancak çift kısa bir süre sonra yine ayrılık kararı almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, önceki gün annesiyle birlikte fotoğrafını paylaştı. Çelik, takipçilerine, "Benziyor muyuz?" diye sordu.

Meslektaşı Alara Bozbey, "Benzemek mi? Şanslısın ki güzelliğini annenden almışsın" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Annesine bak kızını al, maşallah güzeller" ve "Anneniz genç kız gibi" yorumunda bulundu.