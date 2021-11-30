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Paramparça dizisinin Cansu’su Leyla Tanlar’ın değişimi dudak uçuklattı! “Ne yaptın yüzüne?”

30.11.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paramparça dizisinde canlandırdığı Leyla Tanlar karakteriyle televizyona adım atan Leyla Tanlar, genç yaşına rağmen yaptırdığı estetik operasyonlarla tanınamaz halde. Instagram hesabından yeni fotoğrafını paylaşan Leyla Tanlar’ı görenler tanıyamadı.

Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve Ebru Özkan gibi deneyimli isimlerin başrollerini paylaştığı Paramparça dizisiyle oyunculuğa adım atan Leyla Tanlar, o dönem 17 yaşındaydı. Sade güzelliğiyle dikkat çeken Leyla Tanlar sonrasında Şahin Tepesi, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Ferhat ile Şirin adlı dizilerde rol alsa da projeler uzun soluklu olmadı.

LEYLA TANLAR BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Leyla Tanlar zaman içerisinde ki değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor. Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncunun son paylaşımını gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Instagram hesabından art arda siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan oyuncunun fotoğrafları yüzlerce yorum aldı. Kimi takipçileri oyuncunun paylaşımına ‘Ne kadar güzelsin’ yorumunu yaparken oyuncunun değişimini beğenmeyen takipçileri de vardı.

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Leyla Tanlar’ın fotoğraflarına bir takipçisi, “Tanıyamadım!” yorumunu yaparken bir başka takipçisiyse “Sen ne yaptın yüzüne, başka bir Leyla görüyorum” yorumunu yaptı.

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En dikkat çeken yorumlar ise, ‘O sevimli yüzden eser kalmamış 35+ görünüyorsun’ ile ‘Bebek gibiydin be güzel kızım ne yapmışsın öyle kendine’ yorumları oldu. 20’li yaşlarındaki Leyla Tanlar’ın yıllar içerisinde ki değişimi takipçilerini ikiye böldü.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Leyla Tanlar
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