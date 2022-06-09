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  4. Pınar Altuğ kızı Su'yun mezuniyetinden paylaştı! Seren Serengil bakın ne dedi

Pınar Altuğ kızı Su'yun mezuniyetinden paylaştı! Seren Serengil bakın ne dedi

09.06.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde hayat verdiği ‘Meltem’ karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ kızı Su’yun mezuniyetinden paylaşımlar yaptı. Altuğ'un aile pozunu gören Seren Serengil kendini tutamadı.

2008 yılında Yağmur Atacan ile nikâh masasına oturan oyuncu Pınar Altuğ'un 2009 yılında doğan kızları su ortaokuldan mezun oldu. Altuğ, mezuniyet töreninden fotoğrafları da takipçileri ile paylaştı.

Altuğ, Su'yun diploma aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ortaokul mezuniyeti mi! Ne ara büyüdün sen" notuyla paylaştı. Deniz Akkaya, Ayşe Tolga, Nefise Karatay gibi ünlüler Altuğ'un pozuna yorum yaptı.

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Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile pozunu gören Seren Serengil de kendini tutamadı. Serengil paylaşımına "Ay ne güzel bir genç kız olmuş maşallah" yorumunu yaptı.

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Pınar Altuğ kızı Su'yu görenler "Annesinin kopyası" yorumlarında da bulundu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
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