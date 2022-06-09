Pınar Altuğ kızı Su'yun mezuniyetinden paylaştı! Seren Serengil bakın ne dedi

2008 yılında Yağmur Atacan ile nikâh masasına oturan oyuncu Pınar Altuğ'un 2009 yılında doğan kızları su ortaokuldan mezun oldu. Altuğ, mezuniyet töreninden fotoğrafları da takipçileri ile paylaştı.

Altuğ, Su'yun diploma aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ortaokul mezuniyeti mi! Ne ara büyüdün sen" notuyla paylaştı. Deniz Akkaya, Ayşe Tolga, Nefise Karatay gibi ünlüler Altuğ'un pozuna yorum yaptı.

Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile pozunu gören Seren Serengil de kendini tutamadı. Serengil paylaşımına "Ay ne güzel bir genç kız olmuş maşallah" yorumunu yaptı.

Pınar Altuğ kızı Su'yu görenler "Annesinin kopyası" yorumlarında da bulundu.