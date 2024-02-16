Popstar Mehtap kuzeni Hülya Avşar'ın programında! Pavyon sorusuna "Bir sevişmedikleri kalıyordu" yanıtı

Mehtap Yılmaz'ın açıklamaları özellikle Dilber dizisinden sonra magazin gündeminin en çok konuşulanlarından oldu. Popstar Mehtap geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hülya Avşar'ın akrabası olduğunu söylemişti.
'Hülya Avşar benim öz kuzenim, benim ailem de Avşar'lardan" diyen Mehtap Yılmaz, Bir Hülya Avşar Sohbeti programının konuğu oldu.
Son dönemde İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahnelerine tepki göstermesiyle gündeme gelen Mehtap Yılmaz'a Hülya Avşar geçmişte yaşadıklarına dair de sorular yöneltti.
Program fragmanında Avşar'ın "Ne yapıyorlar gözünün önünde sen sahnedeyken?" dediği anlar öne çıktı. Popstar Mehtap ise bu soruya "Bir tek sevişmedikleri kalıyordu yani sevişmeye kadar gidiyorlardı" yanıtını verdi.
Popstar Mehtap, Hülya Avşar'ın kendisini sürekli aradığını söylemişti. Mehtap ''Hülya Avşar benim öz kuzenim, benim ailem de Avşar'lardan'' dedi. Popstar, "Sayın Hülya Avşar'a çok teşekkür ederim. Hastanede yattığım sürece beni hiç yalnız bırakmadı. Biz Hülya Avşar'la kuzeniz. Annem Avşar'lardan" demişti.