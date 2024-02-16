Popstar Mehtap kuzeni Hülya Avşar'ın programında! Pavyon sorusuna "Bir sevişmedikleri kalıyordu" yanıtı

Popstar Mehtap, Hülya Avşar'ın kendisini sürekli aradığını söylemişti. Mehtap ''Hülya Avşar benim öz kuzenim, benim ailem de Avşar'lardan'' dedi. Popstar, "Sayın Hülya Avşar'a çok teşekkür ederim. Hastanede yattığım sürece beni hiç yalnız bırakmadı. Biz Hülya Avşar'la kuzeniz. Annem Avşar'lardan" demişti.