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  4. Psikolog Esra Ezmeci'nin cevabı dikkat çekti! "Kocamın arabasında tanga, sütyen buldum"

Psikolog Esra Ezmeci'nin cevabı dikkat çekti! "Kocamın arabasında tanga, sütyen buldum"

13.04.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.. Takipçilerinin özel hayatlarına dair yaptığı itirafları da yayınlayan Ezmeci'ye gelen sorularla kamuoyunda geniş yer buluyor. Ezmeci, son olarak yayınladığı hikâyelerde bir takipçisinin, "Kızlık zarımı dört kez diktirdim! Bu kandırmak olur mu?" sorusuna verdiği yanıt la dikkat çekti.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü psikolog, kendisine gelen mesajları paylaştı.

Son gelen mesajda bir takipçisi, "Kocamın arabasında tanga, don, sütyen buldum, anneannemi götürdüm üstünü unutmuş"

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Ünlü psikolog kendisine gelen itirafa ise şu yanıtını verdi: "Bir anneannenin böyle şeyler giymesi, hadi giydi diyelim araba çıkarması pek doğru gelmiyor. Siz yine de eşinizin davranışlarını takipte kalın."

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Bir başka takipçisi ise sorduğu soruyla şaşkına çevirdi. "Kızlık zarımı dört kez diktirdim! Bu kandırmak olur mu?" sorusuna ünlü psikolog, "Dürüstlük evlilikte çok önemli şartlardandır. Sizi böyle kabul etmeyecek biriyle evlenmeyin." yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ebru sallı ni olabilir geçen hastanede kaybolmuştu. aha bulduk iste.

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