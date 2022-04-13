Psikolog Esra Ezmeci'nin cevabı dikkat çekti! "Kocamın arabasında tanga, sütyen buldum"

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü psikolog, kendisine gelen mesajları paylaştı.

Son gelen mesajda bir takipçisi, "Kocamın arabasında tanga, don, sütyen buldum, anneannemi götürdüm üstünü unutmuş"

Ünlü psikolog kendisine gelen itirafa ise şu yanıtını verdi: "Bir anneannenin böyle şeyler giymesi, hadi giydi diyelim araba çıkarması pek doğru gelmiyor. Siz yine de eşinizin davranışlarını takipte kalın."

Bir başka takipçisi ise sorduğu soruyla şaşkına çevirdi. "Kızlık zarımı dört kez diktirdim! Bu kandırmak olur mu?" sorusuna ünlü psikolog, "Dürüstlük evlilikte çok önemli şartlardandır. Sizi böyle kabul etmeyecek biriyle evlenmeyin." yanıtını verdi.