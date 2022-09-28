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  4. Putin'in olay yaratan kararından sonra akın akın terk ediyorlar! Dikkat çeken detaylar

Putin'in olay yaratan kararından sonra akın akın terk ediyorlar! Dikkat çeken detaylar

28.09.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesinde ilan ettiği kısmi seferberlik, büyük bir karışıklık yaratmıştı. Protestolara neden olan seferberlik ilanının ardından Rus vatandaşları akın akın ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Seferberlik ilan edildiğinden bu yana komşu Gürcistan’a giriş yapan Rus vatandaşlarının sayısı önemli ölçüde arttı. Sınır kapısında oluşan kalabalık kameralara yansırken ülkeden kaçanların büyük çoğunluğunu genç ve orta yaşlı erkeklerden oluşturması dikkat çekti.

Rusya'da kısmi seferberlik ilanının yankıları devam ediyor. Ülkede gösterilere ve büyük itirazlara yol açan seferberlik ilanı sonrasında bazı Rus vatandaşlarının ülkeyi terk ettiği biliniyordu. Son olarak büyük çoğunluğu genç ve orta yaşlı erkeklerden oluşan gruplar Gürcistan sınırında görüntülendi. İşte detaylar...

KISMİ SEFERBERLİK İLANININ ARDINDAN RUS VATANDAŞLARININ GÜRCİSTAN'A AKINI SÜRÜYOR

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen çatışmaların ardından diplomatik ilişkilerin kesildiği iki ülkenin kara sınır kapısı olarak kullandığı tek geçişi Kazbegi'ye Rusların akını sürüyor.

HER GÜN BİNLERCE RUS VATANDAŞI GEÇİYOR

HER GÜN BİNLERCE RUS VATANDAŞI GEÇİYOR
Kafkas Dağları'nın eteklerinde yer alan Dariali Vadisi'nde bulunan Kazbegi Sınır Kapısı'ndan her gün geçen binlerce Rus vatandaşının büyük çoğunluğunun genç ve orta yaşlı erkeklerden oluşması dikkati çekiyor.
Rusya tarafında alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle araçlar yerine daha çok bisiklet tercih edilirken, Rus vatandaşları Gürcistan tarafına giriş yaptıktan sonra taksi, otobüs veya minibüslerle ülkenin çeşitli bölgelerine hareket ediyor.
24 saat açık olan sınır kapısında, yoğun güvenlik önlemlerinin de alındığı görülüyor.

23 EYLÜL'DEN 27 EYLÜL'E KADAR 78 BİN 742 KİŞİ GÜRCİSTAN'A GİRİŞ YAPTI

23 EYLÜL'DEN 27 EYLÜL'E KADAR 78 BİN 742 KİŞİ GÜRCİSTAN'A GİRİŞ YAPTI
Gürcistan İçişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, 23-27 Eylül'de 78 bin 742 Rus vatandaşının ülkeye giriş yaptığı duyurulmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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