RuPaul'un yıldızı sahnede festivalde hayran bıraktı!

Her sezon sahne şovları ve ve el işi becerileriyle en başarılı Drag Queen'i seçen RuPaul'un yıldızları dünyanın pek çok yerinde sahne alıyor.
RuPAULS'S DRAG RACE'İN YILDIZI FESTİVAL AÇILINDA
Son olarak programın 7. sezonuna katılan Drag Quuen Chachki Sao Paulo, Brezilya'da festivale katıldı.
Sahne şovuyla kendine hayran bırakan Chachki Sao Paulo, şovunun ilerleyen anlarında kıyafetini çıkararak erkek bedeniyle şovunu tamamladı.
RuPAUL KİMDİR?
60 yaşındaki RuPaul, yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği “RuPaul’s Drag Race” adlı programıyla 2018’den bu yana Emmy’de defalarca ödül kazandı.
RuPaul, bir konuşmasında, “Şovumuzda dünyanın her yerinden harika çocuklarımızın hepsine teşekkür ederim. Cesaret hikayelerini ve bu zor hayatla nasıl baş ettiklerini anlattıkları için çok iyi niyetliler. Bu sizin için ve izleyen tüm çocuklar için. Burada sizi bekleyen bir aileniz var” dedi.
13 sezondur ekrana gelen programın 14’üncü sezonunun da yayınlanacağı duyuruldu. Program, ABD’nin dışında İngiltere, Kanada, İspanya, Avustralya, Yeni Zelanda, Hollanda ve Filipinler’de de yayınlanıyor.
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