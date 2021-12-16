RuPaul'un yıldızı sahnede festivalde hayran bıraktı!

Her sezon sahne şovları ve ve el işi becerileriyle en başarılı Drag Queen'i seçen RuPaul'un yıldızları dünyanın pek çok yerinde sahne alıyor.

RuPaul, bir konuşmasında, “Şovumuzda dünyanın her yerinden harika çocuklarımızın hepsine teşekkür ederim. Cesaret hikayelerini ve bu zor hayatla nasıl baş ettiklerini anlattıkları için çok iyi niyetliler. Bu sizin için ve izleyen tüm çocuklar için. Burada sizi bekleyen bir aileniz var” dedi.