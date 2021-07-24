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Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kimler?

24.07.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seth Gordon'un yönetmenliğini üstlendiği 2017 yapımı Amerikan aksiyon filmi Sahil Güvenlik bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan sevilen filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

2017 yapımı Amerikan aksiyon filmi olan Sahil Güvenlik bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Dwayne Johnson, Zac Efron gibi isimlerin rol aldığı ve Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan sevilen filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki Sahil Güvenlik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sahil Güvenlik filminin oyuncuları kimler?

Mark Swift ve Damian Shannon'un senaryosunu kaleme aldığı ve Baywatch dizisinden uyarlanmış olan Sahil Güvenlik filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Sevilen filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Konusu nedir?

Konusu nedir?
Filmde, Mitch Buchannon kendini işine adamış, cesur ve sorumluluk sahibi bir cankurtarandır. Sorumlu olduğu koyu korumak onun için her şeyden önce gelir. Artık Emerald körfezinde bir yerel kahramana dönüşmüştür. Onunla beraber çalışan ekibiyle hiçbir sorunu yoktur ve ekip görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirir.
Fakat günün birinde aralarına yeni bir ekip üyesi daha dahil olacaktır. Bu yeni cankurtaran oldukça küstahtır ve Mitch'in sinirlerini fazlaca zorlayacaktır. Fakat koyu tehdit eden bir suç planı su yüzüne çıkınca ikili aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp beraber mücadele etmek durumunda kalır.

Oyuncuları kimler?

Oyuncuları kimler?
Dwayne Johnson - Mitch Buchannon Alexandra Daddario - Summer Quinn Zac Efron - Matt Brody Kelly Rohrbach - C.J. Parker Priyanka Chopra - Victoria Leeds Charlotte McKinney - Julia Arian Foster - Kendisi Seth Gordon - Helikopter pilotu David Hasselhoff - Mitch Pamela Anderson - Casey Jean Parker Jon Bass - Ronnie Ilfenesh Hadera - Stephanie Holden Yahya Abdul-Mateen II - Garner Ellerbee Rob Huebel - Don Thorpe Hannibal Buress - Teknisyen Dave Belinda - Carmen Jack Kesy - Leon Amin Joseph - Frankie Izabel Goulart - Amber
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