Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kimler?

2017 yapımı Amerikan aksiyon filmi olan Sahil Güvenlik bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Dwayne Johnson, Zac Efron gibi isimlerin rol aldığı ve Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan sevilen filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki Sahil Güvenlik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sahil Güvenlik filminin oyuncuları kimler?

Mark Swift ve Damian Shannon'un senaryosunu kaleme aldığı ve Baywatch dizisinden uyarlanmış olan Sahil Güvenlik filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Sevilen filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Konusu nedir? Filmde, Mitch Buchannon kendini işine adamış, cesur ve sorumluluk sahibi bir cankurtarandır. Sorumlu olduğu koyu korumak onun için her şeyden önce gelir. Artık Emerald körfezinde bir yerel kahramana dönüşmüştür. Onunla beraber çalışan ekibiyle hiçbir sorunu yoktur ve ekip görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirir.

Fakat günün birinde aralarına yeni bir ekip üyesi daha dahil olacaktır. Bu yeni cankurtaran oldukça küstahtır ve Mitch'in sinirlerini fazlaca zorlayacaktır. Fakat koyu tehdit eden bir suç planı su yüzüne çıkınca ikili aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp beraber mücadele etmek durumunda kalır.