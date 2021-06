Şahsiyet dizisinin Agah'ı Haluk Bilginer kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Haluk Bilginer filmleri ve dizileri...

Haluk Bilginer Türk oyuncu ve yönetmendir. Kariyer hayatı boyunca rol aldığı projeler ile birçok ödül almaya hak kazanmıştır. 1990'da Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer almıştır. 1996'da ise Oyun Atölyesi'ni kurmuştur. Öte yandan Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördükten sonra Bilginer İngiltere'ye gitti ve Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 -1991 arasında İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldı. İşte onlardan bazıları: Kafkas Tebeşir Dairesi, My Fair Lady, Pal Joey, Macbeth, Belami (West End'de Ken Hill'in) Phantom of the Opera.