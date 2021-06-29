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Şahsiyet dizisinin Agah'ı Haluk Bilginer kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Haluk Bilginer filmleri ve dizileri...

29.06.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital mecralarda yayımlanmaya başlayan, Haluk Bilginere Emmy'den En İyi Erkek Oyuncu Ödülü getiren, Almanya2da yayımlanmaya başlayan ilk Türk dizisi olan Şahsiyet bugün 23.15'te Show TV ekranlarında olacak. Haluk Bilginer Agah Beyoğlu karakterine hayat veriyor. Peki Şahsiyet dizisinin Agah'ı Haluk Bilginer kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Haluk Bilginer filmleri ve dizileri...

Şahsiyet dizisi bu akşam Show TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Dizide Agah Beyoğlu karakterine hayat veren Haluk Bilginer, bu rolü ile Emmy'den En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştı. "Şahsiyet dizisinin Agah'ı Haluk Bilginer kimdir?" , "Kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte Haluk Bilginer filmleri ve dizileri...

Haluk Bilginer kimdir?

5 Haziran 1954 İzmir doğumlu Haluk Bilginer 67 yaşındadır. 1992'de Zuhal Olcay ile hayatını birleştirmiş fakat bu evlilik 2004'te sona ermiştir. 2006'da Aşkın Nur Yengi ile evlenmiş ancak 2012'de boşanmıştır. Nazlı Bilginer adında bir kızı vardır.
Haluk Bilginer Türk oyuncu ve yönetmendir. Kariyer hayatı boyunca rol aldığı projeler ile birçok ödül almaya hak kazanmıştır. 1990'da Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer almıştır. 1996'da ise Oyun Atölyesi'ni kurmuştur. Öte yandan Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.
Haluk Bilginer İzmir Türk Koleji'nde eğitim almıştır. Lise son sınıftayken okulun tiyatro koluna katıldı ve Cahit Gürkan'dan eğitim aldı. İlk ödülünü Demokrat İzmir gazetesinin açtığı liseler arası tiyatro yarışmasında aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak görev aldı.
Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördükten sonra Bilginer İngiltere'ye gitti ve Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 -1991 arasında İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldı. İşte onlardan bazıları: Kafkas Tebeşir Dairesi, My Fair Lady, Pal Joey, Macbeth, Belami (West End'de Ken Hill'in) Phantom of the Opera.
1987'de Gecenin Öteki Yüzü filmi için İstanbul'a dönüş yaptı. Bir süre boyunca İstanbul-Londra arasında gidip geldi. 1990'da Zuhal Olcay ve Ahmet Levendoğlu ile birlikte Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu.
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Anahtar Kelimeler:
Show TV Şahsiyet dizisi Haluk Bilginer
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