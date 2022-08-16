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Sakın tekrardan ısıtmayın! Resmen zehir saçıyor, Isıtılınca zehirleyen yiyecekler nelerdir?

16.08.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün yemek yapmak zorlayıcı olabiliyor. Bu sebeple birçok insan yemeklerini haftalık yapıp günlere bölerek ısıtıyor. Ancak bazı yemekler var ki ısıtılması zehirlenmenize yol açabiliyor. Isıtılınca zehirlenmenize yol açacak yiyecekleri tazeyken yiyip bitirmeniz gerekiyor.

Günlük koşuşturmacanın içerisinde yemek yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Yemeklerinizi ısıtarak yiyorsanız zamandan kazanıyorsunuz demektir ancak bazı yiyecekleri ısıtarak yiyerek sağlığınızı tehlike altına atıyorsunuz. Birçok yiyecek ısıtılınca gıda zehirlenmesine yol açıyor. Gıda zehirlenmesine neden olan yiyecekleri taze yiyip tüketmek gerekiyor.

ISITILINCA ZEHİRLEYEN YİYECEKLER

ISPANAK

ISPANAK
Her evde olmazsa olmaz sebzelerden bir tanesi olan ıspanak, hemen tüketilmesi gereken yemeklerden bir tanesi. Çünkü ıspanağın gelişimi için içerisinde var olan nitrat, tekrardan ısıtıldığı zaman zehirli bir madde olan nitrite dönüşür. Özellikle de bebeklerde böylesi durumlar çok tehlikeli sonuçlara neden olur. Nitrit zehirlenmesinin en büyük belirtisi ise ağız ve göz çevresinde mavilik oluşmasıdır.

PANCAR

PANCAR
Nitrit zehirlenmesine neden olacak diğer bir sebze de pancar. Özellikle de havuç, şalgam, kereviz, pancar gibi kök sebzeler de bu risk diğerlerine oranla çok daha fazla.

TAVUK

TAVUK
Tavuk yemekleri ve tavukların tekrardan ısıtılması sonrasında proteinlerin yapısında değişim meydana geliyor ve yoğun bir şekilde bakteri üretimi başlıyor. En ağır besin zehirlenmelerinden bir tanesine neden olabilecek tavuk tüketiminde ısıtma ve pişirme işleminin düşük derecelerde yapılması ve içinin de pişirilmesi gerekmekte.

YUMURTA

YUMURTA
Faydaları saymakla bitmeyen yumurta, haşlama ya da farklı yöntemler ile pişirildikten sonra tekrar ısıtılır ise besin zehirlenmesine sebep olabilir. Özellikle de beşamel sosların ya da yumurta ile terbiye edilmiş yiyecekleri tekrar ısıtmamak gerekmekte.

MANTAR

MANTAR
Tekrar ısıtıldığı zaman besin değerini kaybeder ve sindirim sistemi sorunlarına neden olur. Mantar bir kere pişirildikten sonra soğuk tüketilebilir. Kişiler isterlerse mantar yemeğini soğuk olarak tüketebilir.
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ıspanak patates gıda zehirlenmesi zehirlenme mantar tavuk kereviz yemek yiyecek nitrat
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