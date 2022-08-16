Sakın tekrardan ısıtmayın! Resmen zehir saçıyor, Isıtılınca zehirleyen yiyecekler nelerdir?

Günlük koşuşturmacanın içerisinde yemek yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Yemeklerinizi ısıtarak yiyorsanız zamandan kazanıyorsunuz demektir ancak bazı yiyecekleri ısıtarak yiyerek sağlığınızı tehlike altına atıyorsunuz. Birçok yiyecek ısıtılınca gıda zehirlenmesine yol açıyor. Gıda zehirlenmesine neden olan yiyecekleri taze yiyip tüketmek gerekiyor.

ISITILINCA ZEHİRLEYEN YİYECEKLER

ISPANAK Her evde olmazsa olmaz sebzelerden bir tanesi olan ıspanak, hemen tüketilmesi gereken yemeklerden bir tanesi. Çünkü ıspanağın gelişimi için içerisinde var olan nitrat, tekrardan ısıtıldığı zaman zehirli bir madde olan nitrite dönüşür. Özellikle de bebeklerde böylesi durumlar çok tehlikeli sonuçlara neden olur. Nitrit zehirlenmesinin en büyük belirtisi ise ağız ve göz çevresinde mavilik oluşmasıdır.

PANCAR Nitrit zehirlenmesine neden olacak diğer bir sebze de pancar. Özellikle de havuç, şalgam, kereviz, pancar gibi kök sebzeler de bu risk diğerlerine oranla çok daha fazla.

TAVUK Tavuk yemekleri ve tavukların tekrardan ısıtılması sonrasında proteinlerin yapısında değişim meydana geliyor ve yoğun bir şekilde bakteri üretimi başlıyor. En ağır besin zehirlenmelerinden bir tanesine neden olabilecek tavuk tüketiminde ısıtma ve pişirme işleminin düşük derecelerde yapılması ve içinin de pişirilmesi gerekmekte.

YUMURTA Faydaları saymakla bitmeyen yumurta, haşlama ya da farklı yöntemler ile pişirildikten sonra tekrar ısıtılır ise besin zehirlenmesine sebep olabilir. Özellikle de beşamel sosların ya da yumurta ile terbiye edilmiş yiyecekleri tekrar ısıtmamak gerekmekte.