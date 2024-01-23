Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel davet tarzıyla olay oldu! 'Dünyanın en güzel kızı'

Star Tv'nin sevilen ve büyük bir igliyle izlenen dizisi Sakla Beni'de hayat verdiği İncila karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çekiyor.





DAVET TARZIYLA OLAY OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem olan ünlü isim bu defa davet tarzıyla olay oldu. Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Baysel kırmızı derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

Kombinini siyah çizmeleri ve siyah kabanıyla tamamlayan Cemre Baysel'in iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Dünyanın en güzel kızı', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Cemre Baysel 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Baysel Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı.