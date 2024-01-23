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Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel davet tarzıyla olay oldu! 'Dünyanın en güzel kızı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 09:45 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Asude Kelebek ve Ceyda Düvenci'nin yer aldığı Sakla Beni dizisinde hayat verdiği 'İncila' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Cemre Baysel başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Baysel, iddialı tarzıyla gündem oldu. Ünlü ismin pozlarına beğeni yağdı.

Star Tv'nin sevilen ve büyük bir igliyle izlenen dizisi Sakla Beni'de hayat verdiği İncila karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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DAVET TARZIYLA OLAY OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem olan ünlü isim bu defa davet tarzıyla olay oldu. Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Baysel kırmızı derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.
Kombinini siyah çizmeleri ve siyah kabanıyla tamamlayan Cemre Baysel'in iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Dünyanın en güzel kızı', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
Cemre Baysel 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Baysel Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı.
Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinden yardımcı bir rol ile yaptı. Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı.
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Cemre Baysel Sakla Beni dizisi Oyuncu ünlü oyuncu karakteri kelebe
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