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    4. Sarhoş kadın tavana tutunarak ters bir şekilde twerk yaptı! Dengesini kaybedince kendisini yerde buldu... Saniye saniye kamerada

    Sarhoş kadın tavana tutunarak ters bir şekilde twerk yaptı! Dengesini kaybedince kendisini yerde buldu... Saniye saniye kamerada

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.02.2024 07:56 | Son Güncelleme:
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    ABD'nin Virginia eyaletinde alkolü fazla kaçıran bir kadın barın tavanına tırmanarak dans etmeye başladı. Ters bir şekilde twerk yapan kadının dengesini kaybedince bir anda kendisini yerde buldu. O anlar saniye saniye barda bulunan diğer kişiler tarafından kaydedildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeki bir barda kaydedilen görüntülerde sarhoş olan bir kadın barın üzerinde asılı durarak baş aşağı dans hareketlerini göstermeye karar verdi. Ancak işler hesapladığı gibi gitmeyince bir anda kendisini yerde buldu.

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    Videoda, bir kot şort ve koyu yeşil bir atlet giyen kadının tavandan barın üzerine doğru sarktığı görülüyor. Klipteki ışık ona ulaşmadığı için tam olarak neye tutunduğu belli değil, ancak çok geçmeden sabit bir şey olmadığı anlaşılıyor.

    Bir eliyle tavanı tutan kadın diğer eliyle de müziğin ritmine eşlik ederken birdenbire kendisini yerde buldu. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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    sosyal medya Twerk twerk dans
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