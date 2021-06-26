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Şarkıcı Hatice kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıcı Hatice evli mi?

26.06.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin popüler müzik eğlence programı İbo Show'un sezon finali konukları arasında yer alan şarkıcı Hatice izleyicinin dikkatini çekti. Söylediği şarkılar ile adından söz ettiren Şarkıcı Hatice kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıcı Hatice evli mi? Detaylar haberimizde...

Doyamıyorum, Dönmem Gerek ve Hani Gitmeyecektin gibi parçalar ile dönemine damgasını vuran şarkıcı Hatice, bu hafta İbo Show'un konukları arasında yer aldı. Sesi kadar güzelliğiyle de ön plana çıkan Hatice'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Şarkıcı Hatice kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıcı Hatice evli mi? İşte ayrıntılar...

Hatice Çarpar kimdir?

Son zamanlarda yaşadığı ilişki ile adından sık sık söz ettiren şarkıcı Hatice, izlenme rekorları kıran İbo Show'un sezon finaline konuk oldu. Ekranlarda gözükmesinin ardından merak konusu olan ünlü şarkıcı araştırılmaya başlandı.

HATİCE ÇARPAR KİMDİR?

HATİCE ÇARPAR KİMDİR?
Hatice adıyla tanınan şarkıcının asıl ismi Hatice Çarpar'dır. Ünlü şarkıcı 6 Aralık 1978, İzmir'de dünyaya geldi. 42 yaşındaki Çarpar'ın müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaştayken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine gitmesi için destek verdi.
Aile arasında ve düğünlerde amatör olarak şarkı söylemeye başlayan Hite, müzik hayatına "İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programında müzik kategorisinde birinci olarak profesyonel müzik hayatına ilk adımını attı.
Müzik kariyerinde Eyüp Musiki Cemiyeti ve Arif Sağ Müzik Okulu'nda aldığı eğitimler ile büyük sıçrama yapan müzisyen, 1990'lı yılların sonunda Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı şarkılarla tanınır oldu.
Bir dönem şarkıcılık hayatının yanı sıra ''İşte Benim Stilim Ünlüler'' yarışmasına katılmasıyla da adından söz ettirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Star TV İbo Show
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