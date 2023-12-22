Seda Bakan'ın o pozlarına yorum yağdı! Kızılcık Şerbeti göndermesi

Oyuncu Seda Bakan, Londra'da bulunan Hype Park'ta çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Bakan'ın fotoğraflarının bir kısmında başında eşarp olması nedeniyle çok sayıda yorum geldi.
Bakan, fotoğrafının altına 'Sanırım beni birine benzetti' yorumunu ekledi.
Bakan'ın söz konusu fotoğraflarına adeta yorum yağdı.
Yorumlardaki ekranların ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' göndermeleri dikkat çekti.
Bakan'ın fotoğraflarını gören bazı sosyal medya kullanıcıları "İlk foto Apo'yla evlenen Alev mi?" notunu düştü.
Yorumlar arasında dizide yer alan ve sosyal medyada sıkça kullanılan bir replik olan "Dışarıdan baktım yeşil türbe, içine girdim estağfurullah tövbe" yorumu da vardı.