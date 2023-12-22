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  4. Seda Bakan'ın o pozlarına yorum yağdı! Kızılcık Şerbeti göndermesi

Seda Bakan'ın o pozlarına yorum yağdı! Kızılcık Şerbeti göndermesi

22.12.2023 13:44 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Seda Bakan, Londra'daki Hyde Park'tan çok konuşulan pozlar paylaştı. Ünlü oyuncunun o pozlarına yorum yağdı. Yorumların bir kısmındaki Kızılcık Şerbeti göndermeleri de dikkat çekti.

Oyuncu Seda Bakan, Londra'da bulunan Hype Park'ta çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Bakan'ın fotoğraflarının bir kısmında başında eşarp olması nedeniyle çok sayıda yorum geldi.

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SEDA BAKAN'DAN SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIM

Bakan, fotoğrafının altına 'Sanırım beni birine benzetti' yorumunu ekledi.

Bakan'ın söz konusu fotoğraflarına adeta yorum yağdı. 

Yorumlardaki ekranların ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' göndermeleri dikkat çekti.

"APO'YLA EVLENEN ALEV Mİ?"

"APO'YLA EVLENEN ALEV Mİ?"

Bakan'ın fotoğraflarını gören bazı sosyal medya kullanıcıları "İlk foto Apo'yla evlenen Alev mi?" notunu düştü.

Yorumlar arasında dizide yer alan ve sosyal medyada sıkça kullanılan bir replik olan "Dışarıdan baktım yeşil türbe, içine girdim estağfurullah tövbe" yorumu da vardı.

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Seda Bakan Kızılcık Şerbeti Oyuncu
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