Seda Sayan 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile boşanıyor mu? Sessizliğini canlı yayında bozdu

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 7'nci kez nikah masasına oturmuştu. Sık sık ayrılacakları konuşulan ikili hakkında 'boşandılar' şeklinde iddialar gündeme geldi. İkinci çocuklarına kavuştular! İlk kare...



BOŞANIYORLAR MI?

İddialara göre; gerçek adı “Aysel Gürsaçer" olan Seda Sayan, "Ökten" soyadının resmi işlemlerde sorun teşkil ettiğini belirterek mahkemeye başvurdu.

Kızlık soyadını kullanmaya devam etmek ve evlilik soyadı olan "Ökten”in nüfustan silinmesini isteyen Sayan'ın talebi, İstanbul Aile Mahkemesi tarafından da kabul edildi.

Seda Sayan'ın nüfus kayıtlarında geçen isminin “Aysel Gürsaçer Ökten”den “Aysel Gürsaçer” olarak düzeltilmesi boşanma iddialarını gündeme getirdi..

SESSİZLİĞİNİ BOZDU Sabahın Sultanı Seda Sayan programının canlı yayınında açıklama yaptı. “Yanlış anlaşıldı, hatta ‘boşanıyorlar’ ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok" diyen Sayan şu ifadeleri kullandı: "