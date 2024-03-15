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  4. Seda Sayan 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile boşanıyor mu? Sessizliğini canlı yayında bozdu

Seda Sayan 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile boşanıyor mu? Sessizliğini canlı yayında bozdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 10:20
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Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile 2022 yılının Nisan ayında sürpriz bir şekilde evlenmişti. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ikili hakkında sık sık 'boşanıyorlar' iddiaları gündeme geliyor. Seda Sayan eşiyle ilgili hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 7'nci kez nikah masasına oturmuştu. Sık sık ayrılacakları konuşulan ikili hakkında 'boşandılar' şeklinde iddialar gündeme geldi.

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BOŞANIYORLAR MI?

İddialara göre; gerçek adı “Aysel Gürsaçer" olan Seda Sayan, "Ökten" soyadının resmi işlemlerde sorun teşkil ettiğini belirterek mahkemeye başvurdu.
Kızlık soyadını kullanmaya devam etmek ve evlilik soyadı olan "Ökten”in nüfustan silinmesini isteyen Sayan'ın talebi, İstanbul Aile Mahkemesi tarafından da kabul edildi.
Seda Sayan'ın nüfus kayıtlarında geçen isminin “Aysel Gürsaçer Ökten”den “Aysel Gürsaçer” olarak düzeltilmesi boşanma iddialarını gündeme getirdi..

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Sabahın Sultanı Seda Sayan programının canlı yayınında açıklama yaptı. “Yanlış anlaşıldı, hatta ‘boşanıyorlar’ ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok" diyen Sayan şu ifadeleri kullandı: "
' Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Hepimizin ailesi var. Bak bir sürü küfür ediyorum size içten. Rahatlıyorum. Yapmayın böyle şeyler.
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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan Çağlar Ökten
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