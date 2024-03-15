Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci çocuklarına kavuştu! İlk kare geldi

2021 yılında dünya evine giren Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci çocuklarına kavuştu.
Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022 yılının mart ayında da ilk çocuklarına kavuşmuştu. Çift, kızlarına Zeynep adını vermişti.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift ikinci bebeklerine kavuştu. Ünlü çift bebeklerine Hazar adını verdi.
Çeşmioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Ünlü çifte 'tebrik' mesajları yağdı.