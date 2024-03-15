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  4. Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci çocuklarına kavuştu! İlk kare geldi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci çocuklarına kavuştu! İlk kare geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 09:33
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Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği 'Ali Vefa' karakteriyle hafızalara kazınan Taner Ölmez başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. 2021 yılında kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile evlenen Ölmez, ikinci çocuğuna kavuştu. İlk kare de geldi.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci çocuklarına kavuştu! İlk kare geldi

2021 yılında dünya evine giren Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci çocuklarına kavuştu.

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Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022 yılının mart ayında da ilk çocuklarına kavuşmuştu. Çift, kızlarına Zeynep adını vermişti.

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İKİNCİ ÇOCUKLARINA KAVUŞTULAR

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift ikinci bebeklerine kavuştu. Ünlü çift bebeklerine Hazar adını verdi.

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Çeşmioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Ünlü çifte 'tebrik' mesajları yağdı.

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