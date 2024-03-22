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Selen Görgüzel, “Çok gergin olduğum doğrudur” notuyla paylaştı! Spermden sonra şimdi de...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 15:06
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel açıklamaları ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Şarkıcı bu kez estetik ameliyatı oldu. Yüzünü ve boynunu gerdiren şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı suratı bandajlı fotoğrafı kısa süre sonra sildi.

Selen Görgüzel, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

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BIÇAK ALTINA YATTI

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Görgüzel son olarak 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor' açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Gençleşmek için sünnet derisinden kök hücre bakımı yaptıran 45 yaşındaki Görgüzel, bu kez bıçak altına yattı.

2. sayfa'nın haberine göre, yüzünü ve boynunu gerdiren şarkıcı göz kapaklarını da aldırdı.

Görgüzel, “Çok gergin olduğum doğrudur” notuyla paylaştığı, suratı bandajlı fotoğrafı kısa süre sonra sildi.

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Anahtar Kelimeler:
Selen Görgüzel Hamdi Alkan hamdi ele
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