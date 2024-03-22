Selen Görgüzel, “Çok gergin olduğum doğrudur” notuyla paylaştı! Spermden sonra şimdi de...

Selen Görgüzel, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmüyor.
Görgüzel son olarak 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor' açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
Gençleşmek için sünnet derisinden kök hücre bakımı yaptıran 45 yaşındaki Görgüzel, bu kez bıçak altına yattı.
2. sayfa'nın haberine göre, yüzünü ve boynunu gerdiren şarkıcı göz kapaklarını da aldırdı.
Görgüzel, “Çok gergin olduğum doğrudur” notuyla paylaştığı, suratı bandajlı fotoğrafı kısa süre sonra sildi.