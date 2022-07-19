Selena'nın kötü kalpli 'Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in inanılmaz değişimi

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu.

Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selena'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında.

Bu isimlerden biri de Kıvılcım karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Hazal Şenel. 13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile büyük dikkat çekiyor.



Değişimi ile sosyal medyada da ara ara gündem olan Hazal Şenel, Selena'nın ardından Pis Yedili, Bahtiyar Ölmez, Türk Malı, Bizans Oyunları gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı.



Instagram'da 126 bin takipçisi olan genç oyuncu, yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.