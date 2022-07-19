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Selena'nın kötü kalpli 'Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in inanılmaz değişimi

19.07.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce Selena dizisindeki Kıvılcım karakteriyle karşımıza çıkan Hazal Şenel yıllar içinde büyüyüp güzel bir genç kız oldu. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan genç oyuncunun değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu.

kıvılcım

Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selena'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında.

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Bu isimlerden biri de Kıvılcım karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Hazal Şenel. 13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile büyük dikkat çekiyor.

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Değişimi ile sosyal medyada da ara ara gündem olan Hazal Şenel, Selena'nın ardından Pis Yedili, Bahtiyar Ölmez, Türk Malı, Bizans Oyunları gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

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Instagram'da 126 bin takipçisi olan genç oyuncu, yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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Anahtar Kelimeler:
selena
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