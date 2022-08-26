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  4. Sema Şimşek'in oğlu annesinin kopyası! "Ben 13, oğlum 14..."

Sema Şimşek'in oğlu annesinin kopyası! "Ben 13, oğlum 14..."

26.08.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken 39 yıl önceki fotoğrafını oğluyla yan yana koyarak paylaştı. Oğluyla benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. Oğlu adeta kendisinin kopyasıymış.

Eski manken Sema Şimşek, 2001 yılında meslektaşı Burak Hakkı ile evlenmiş, çift 2012 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Şimşek, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"İki elimin parmaklarını geçmeyecek kadar az olan çocukluk fotoğrafımla da kıyaslama yapmayayım mı yani? Sema yaş 13, Rüzgâr yaş 14... Bence ortaya karışık ama burada kesin ben!"

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Sema Şimşek Manken
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