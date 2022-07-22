Senden Daha Güzel'in Emir'i Burak Çelik'in eski aşkı bakın kim çıktı: Görünce çok şaşıracaksınız!

Senden Daha Güzel'in Emir'i Burak Çelik son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Fox TV’nin yaz dizisi yayınlandığı günlerde Twitter'da gündem olmaya devam ederken Burak Çelik de hem oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor, hem de kaslarının ön plana çıkarılması nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

BURAK ÇELİK'İN KASLI VÜCUDU OLAY OLDU

2013 yılında Best Model ile Best Model of the World' de birinci olduktan sonra kariyerine oyunculukla devam eden Burak Çelik; Karagül, Hayat Sevince Güzel, Söz gibi dizilerde oynasa da Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Kongar karakteri ile hafızalara kazındı.

Ünlü oyuncu Burak Çelik , Kuruluş Osman'da yakaladığı başarıyı FOX'ta ekrana gelen Senden Daha Güzel dizisi ile sürdürüyor.

Kuruluş Osman'da oynadığı dönemde Vikings dizisinin başkarakteri Ragnar'a benzetilen Burak Çelik son dizisinde kaslarıyla ön plana çıkıyor.

Burak Çelik'in canlandırdığı Emir karakteri ile Cemre Baysel'ın hayat verdiği Efsun karakteri dizinin yayınlandığı gün sosyal medyada gündem oluyor.