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Senden Daha Güzel'in Emir'i Burak Çelik'in eski aşkı bakın kim çıktı: Görünce çok şaşıracaksınız!

22.07.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senden Daha Güzel'in Emir'i Burak Çelik sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2013 yılında Best Model ile Best Model of the World' de birinci olduktan sonra çok sayıda projede yer alan Burak Çelik, Cemre Baysel ile başrolü paylaştığı Senden Daha Güzel dizisinde kaslı vücudunun ön plana çıkarılması nedeniyle zaman zaman eleştirilse de oyunculuğu ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Senden Daha Güzel'in Emir'i Burak Çelik'in eski aşkı ise ilk kez duyanları şaşırttı.

Senden Daha Güzel'in Emir'i Burak Çelik son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Fox TV’nin yaz dizisi yayınlandığı günlerde Twitter'da gündem olmaya devam ederken Burak Çelik de hem oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor, hem de kaslarının ön plana çıkarılması nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

BURAK ÇELİK'İN KASLI VÜCUDU OLAY OLDU

2013 yılında Best Model ile Best Model of the World' de birinci olduktan sonra kariyerine oyunculukla devam eden Burak Çelik; Karagül, Hayat Sevince Güzel, Söz gibi dizilerde oynasa da Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Kongar karakteri ile hafızalara kazındı.
Ünlü oyuncu Burak Çelik , Kuruluş Osman'da yakaladığı başarıyı FOX'ta ekrana gelen Senden Daha Güzel dizisi ile sürdürüyor.
Kuruluş Osman'da oynadığı dönemde Vikings dizisinin başkarakteri Ragnar'a benzetilen Burak Çelik son dizisinde kaslarıyla ön plana çıkıyor.
Burak Çelik'in canlandırdığı Emir karakteri ile Cemre Baysel'ın hayat verdiği Efsun karakteri dizinin yayınlandığı gün sosyal medyada gündem oluyor.
Dizinin fanları Burak Çelik'in özel hayatını da yakından takip ediyor. Burak Çelik'in eski sevgilisinin Diriliş Ertuğrul dizisinde ve Survivor'da yer aldığını öğrenen fanları ise şaşkınlık yaşadı.
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Öykü Çelik senden daha güzel
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