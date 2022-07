Senden Daha Güzel'in Emir'i Burak Çelik'in eski aşkı bakın kim çıktı: Görünce çok şaşıracaksınız!

2013 yılında Best Model ile Best Model of the World' de birinci olduktan sonra kariyerine oyunculukla devam eden Burak Çelik; Karagül, Hayat Sevince Güzel, Söz gibi dizilerde oynasa da Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Kongar karakteri ile hafızalara kazındı.