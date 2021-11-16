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Serel Yereli'den ayna karşısında iddialı pozlar

16.11.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan Serel Yereli iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Serel Yereli ayna karşısındaki pozuyla hayranlarının ilgisini çekti.

Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle tanınan Serel Yereli, Türkiye'deki kariyerini bir yana bırakıp müzik üzerine eğitim almaya İngiltere'ye gitmişti. Birkaç yıldır Londra'da müzik eğitimine devam eden oyuncu pandemi dolayısıyla 2 senedir Türkiye'ye giriş yapamamıştı.

Uzun süre sonra ailesini görmek için İzmir'e dönen Yereli ailesiyle zaman geçirip İngiltere'ye döndü. İngiltere dönüşü iddialı pozlarına devam eden genç isim yeni paylaşımlarıyla gündemde.

"KAFAMIZA GÖRE SOYUNUYORUZ"

Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye giden Yereli ailesini görmek için Türkiye'ye gelmiş ve ilginç açıklamalarda bulunmuştu.
Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti.
Yereli sorular üzerine "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum' demişti.
Serel Yereli bu iddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isim ayna karşısında sütyeniyle poz verdiği hallerini paylaştı.
Güzel oyuncu paylaşımına "Gölgelerde bile" notunu düştü. Yereli'nin takipçileri paylaşıma beğeni yağdırdı.
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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli
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