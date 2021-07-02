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Serenay Sarıkaya bikinili pozlarıyla yaktı geçti

02.07.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Bodrum'da yorgunluk atan Serenay Sarıkaya Elle için verdiği bikinili pozlarla dikkat çekti.

Marka yüzü olduğu Bulgari'nin Yalıkavak'taki mağazasının açılışı için Bodrum'a gitti.

Şu sıralar Bodrum'da tatil keyfi yapan Serenay Sarıkaya Elle dergisine verdiği pozlarla hayranlarını mest etti.

HAYRANLARINI MEST ETTİ

Son yılların en popüler televizyon yüzlerinden Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde çekim için Bodrum'a gelmişti. Plajda ilgi odağı olan yıldız, çekimlerden fırsat bulduğu anlarda deniz ve güneşin tadını çıkardı.
Rengarenk bikiniler giyerek fiziğini sergileyen ünlü isim sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü Bvlgari markasının Türkiye’deki ilk ve tek marka elçisi olmayı başaran Serenay Sarıkaya hayranlarından tam puan aldı.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Her hareketiyle sosyal medyayı sallamayı başaran Sarıkaya, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra Haldun Demirhisar ile adı aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, Instagram paylaşımlarıyla da göz dolduruyor.
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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
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