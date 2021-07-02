Serenay Sarıkaya bikinili pozlarıyla yaktı geçti

Şu sıralar Bodrum'da tatil keyfi yapan Serenay Sarıkaya Elle dergisine verdiği pozlarla hayranlarını mest etti.

Marka yüzü olduğu Bulgari'nin Yalıkavak'taki mağazasının açılışı için Bodrum'a gitti.

Son yılların en popüler televizyon yüzlerinden Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde çekim için Bodrum'a gelmişti. Plajda ilgi odağı olan yıldız, çekimlerden fırsat bulduğu anlarda deniz ve güneşin tadını çıkardı.