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    4. Sevgilisinin ihanetini bu yöntem sayesinde öğrendi! 'Siz de yapabilirsiniz' dedi... Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

    Sevgilisinin ihanetini bu yöntem sayesinde öğrendi! 'Siz de yapabilirsiniz' dedi... Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.02.2024 11:57 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 5.2 milyon takipçisi bulunan Mia Dao isimli bir fenomen erkek arkadaşı Billy'in davranışlarındna şüphelendikten sonra kendisini aldattığını düşündüğünü dile getirdi. Sevgilisinin ihanetiyle yüzleşmek için harekete geçen Dao ilginç bir yöntem kullandı. Fenomen ismin 'Siz de yapabilirsiniz?' diyerek gösterdiği yöntem gündem yarattı.

    Fenomen isim sevgilisinin kendisini aldattığından şüphelendiği için yapay zeka kullanarak onu ifşa etmek istedi. Yapay zekada sevgilisi Billy'in bir arkadaşının sesini kopyalayan fenomen isim, kopyalanan arkadaşının sesi aracılığıyla sevgilisine geçtiğimiz gece yabancı bir kadınla öpüşmesine yönelik bir konuşma yaptı. Sevgilisi ise ihaneti doğruladı. O anları kaydederek sosyal medyadan paylaşan Dao'nun gönderisi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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    ŞAKA YAPMAK İSTERKEN İŞLER KARIŞTI

    Paylaşımının tamamen şaka amacıyla yapıldığını ve olayın içinde sevgilisi ile onun arkadaşının da olduğunu dile getiren Dao, "Buradaki önemli bağlam, bu videonun tamamen hayranlarıma yönelik bir şaka olduğu ve hem erkek arkadaşımın hem de arkadaşımın bu işin içinde olduğudur. Bunun olduğuna inanan insan sayısı bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.

    TikTok yıldızı, hile ve ilişkiler konusunda pek çok yeni olasılığa yol açan yeni teknolojinin engellerini test etmek istediğini açıkladı.

    Teknoloji sayesinde ihanetin daha kolay bir şekilde ispat edilebileceğini hayranlarına göstermek istediğini dile getiren Dao, "Teknoloji ve sosyal medya sayesinde insanların ihanete uğramasının çok daha kolay olduğunu düşünüyorum çünkü çok fazla erişim var. Diğer tarafı da yakalanmanın çok daha kolay olması" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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