Sevgilisinin ihanetini bu yöntem sayesinde öğrendi! 'Siz de yapabilirsiniz' dedi... Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Paylaşımının tamamen şaka amacıyla yapıldığını ve olayın içinde sevgilisi ile onun arkadaşının da olduğunu dile getiren Dao, "Buradaki önemli bağlam, bu videonun tamamen hayranlarıma yönelik bir şaka olduğu ve hem erkek arkadaşımın hem de arkadaşımın bu işin içinde olduğudur. Bunun olduğuna inanan insan sayısı bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.