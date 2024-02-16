Sevgilisinin ihanetini bu yöntem sayesinde öğrendi! 'Siz de yapabilirsiniz' dedi... Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Fenomen isim sevgilisinin kendisini aldattığından şüphelendiği için yapay zeka kullanarak onu ifşa etmek istedi. Yapay zekada sevgilisi Billy'in bir arkadaşının sesini kopyalayan fenomen isim, kopyalanan arkadaşının sesi aracılığıyla sevgilisine geçtiğimiz gece yabancı bir kadınla öpüşmesine yönelik bir konuşma yaptı. Sevgilisi ise ihaneti doğruladı. O anları kaydederek sosyal medyadan paylaşan Dao'nun gönderisi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Paylaşımının tamamen şaka amacıyla yapıldığını ve olayın içinde sevgilisi ile onun arkadaşının da olduğunu dile getiren Dao, "Buradaki önemli bağlam, bu videonun tamamen hayranlarıma yönelik bir şaka olduğu ve hem erkek arkadaşımın hem de arkadaşımın bu işin içinde olduğudur. Bunun olduğuna inanan insan sayısı bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.
TikTok yıldızı, hile ve ilişkiler konusunda pek çok yeni olasılığa yol açan yeni teknolojinin engellerini test etmek istediğini açıkladı.
Teknoloji sayesinde ihanetin daha kolay bir şekilde ispat edilebileceğini hayranlarına göstermek istediğini dile getiren Dao, "Teknoloji ve sosyal medya sayesinde insanların ihanete uğramasının çok daha kolay olduğunu düşünüyorum çünkü çok fazla erişim var. Diğer tarafı da yakalanmanın çok daha kolay olması" dedi.