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    4. Dünyaca ünlü fenomen Türkiye'de pazara gitti! O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti

    Dünyaca ünlü fenomen Türkiye'de pazara gitti! O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti

    19.10.2023 07:52 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 500 binden fazla takipçisi bulunan Millie isimli fenomen Türkiye'de pazara gittiği anları paylaştı. Pazardan sebze ve meyve alışverişi yapan fenomen ismin tezgahlar arasında yürüdüğü anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü viral olan görüntülere yorum yapmayı ihmal etmedi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yarım milyonu aşkın takipçiye ulaşan Millie isimli fenomen Türkiye'de pazara giderek alışveriş yaptığı anları paylaştı. Fenomen ismin "Türkiye, pazar" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Meyveleri koklayan ve tek tek elleriyle seçerek poşetine dolduran fenomen ismin pazar paylaşımı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları görüntüleri estetik bulduğunu dile getirirken bazıları ise tamamen kurgusal ve pazar kültürünü yansıtmadığını söyledi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kalabalık bir saatine denk gelmeye ne dersiniz?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle alışveriş yapılır mı? Hepsini tek torbaya mı koydu?" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten görmek istediğimiz manzaralar" dedi.

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