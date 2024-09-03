Şevval Şahin'in Burning Man tarzı ağızları açık bıraktı! Bisiklete bindiği anlar olay oldu: Giyinmek yasak mı?

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

* Giyinmek yasak mı?

* Şeyma'nın sayfası sandım kopyala yapıştır olmuş

* Soyunma yarışı var gibi?

* Bu kadar çıplak olmadan da seksi olunabilir

* Bu kızın ne güzelliği var ne çekiciliği anlamadım gitti böyleleri anca soyununca başardım sanıyor.