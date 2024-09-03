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Şevval Şahin'in Burning Man tarzı ağızları açık bıraktı! Bisiklete bindiği anlar olay oldu: Giyinmek yasak mı?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.09.2024 07:43
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Şevval Şahin’in Burning Man tarzı sosyal medyayı salladı. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ve fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren ünlü modelin, çölde bisiklete bindiği fotoğraflar dakikalar içerisinde yüzlerce yorum aldı

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin gerek açıklamaları gerek özel hayatı gerekse paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Dünyanın en çılgın festivallerinden biri olarak görülen Burning Man Nevada Çölü’nde başladı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bir dönem Şeyma Subaşı'nın sık sık gittiği festivalde bu sene Şevval Şahin vardı. Ünlü model Şevval Şahin de sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla festivale katıldığı ortaya çıktı.

Şahin’in birbirinden cesur pozları ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Nevada Çölü’nde 10 gün süren festivale bir markanın sponsorluğunda giden Şahin, koleksiyondan parçaları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Şevval Şahin neredeyse yarı çıplak halde bindiği bisikletle adından söz ettirmeyi başardı. Modele sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

* Giyinmek yasak mı?

* Şeyma'nın sayfası sandım kopyala yapıştır olmuş

* Soyunma yarışı var gibi?

* Bu kadar çıplak olmadan da seksi olunabilir

* Bu kızın ne güzelliği var ne çekiciliği anlamadım gitti böyleleri anca soyununca başardım sanıyor.

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Şevval Şahin
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