Şevval Şahin'in Burning Man tarzı ağızları açık bıraktı! Bisiklete bindiği anlar olay oldu: Giyinmek yasak mı?

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin gerek açıklamaları gerek özel hayatı gerekse paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Dünyanın en çılgın festivallerinden biri olarak görülen Burning Man Nevada Çölü’nde başladı.
Bir dönem Şeyma Subaşı'nın sık sık gittiği festivalde bu sene Şevval Şahin vardı. Ünlü model Şevval Şahin de sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla festivale katıldığı ortaya çıktı.
Şahin’in birbirinden cesur pozları ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Nevada Çölü’nde 10 gün süren festivale bir markanın sponsorluğunda giden Şahin, koleksiyondan parçaları da paylaşmayı ihmal etmedi.
Şevval Şahin neredeyse yarı çıplak halde bindiği bisikletle adından söz ettirmeyi başardı. Modele sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.
* Giyinmek yasak mı?
* Şeyma'nın sayfası sandım kopyala yapıştır olmuş
* Soyunma yarışı var gibi?
* Bu kadar çıplak olmadan da seksi olunabilir
* Bu kızın ne güzelliği var ne çekiciliği anlamadım gitti böyleleri anca soyununca başardım sanıyor.