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  4. Bu anketin sonuçları siyasi partileri düşündürecek! Birinci ne CHP ne de AK Parti... Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çıkan sonuç dikkat çekti

Bu anketin sonuçları siyasi partileri düşündürecek! Birinci ne CHP ne de AK Parti... Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çıkan sonuç dikkat çekti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
16.01.2025 11:55
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Yeni yayınlanan bir ankette ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. Dört farklı soruya yanıt veren katılımcıların tercihleri adeta siyasi partileri düşündürecek cinsten. Ankette kararsızların oy oranı AK Parti ve CHP'yi geride bıraktı. Diğer partiler ise baraj altı kaldı. Öte yandan Türkiye'nin en önemli sorununun ne olduğu da katılımcılara soruldu. Katılımcılar teröristbaşı Öcalan'ın ev hapsine çıkıp çıkmaması yönündeki soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi. Büyük bir kısım aynı görüşte birleşti.

Bu anketin sonuçları siyasi partileri düşündürecek! Birinci ne CHP ne de AK Parti... Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çıkan sonuç dikkat çekti

Türkiye'de son zamanlar yapılan anketler dikkat çeken sonuçları ortaya çıkardı. Kamuoyunun yakında takip ettiği anketlere bir yenisi daha eklendi. Asal Araştırma'nın yaptığı son ankette çarpıcı sonuçlar elde edildi. Bahsi geçen sonuçlar ise adeta siyasi partileri düşündürecek cinsten.

Asal Araştırma katılımcılara 4 ayrı soru sordu. Siyasi partilerle ilgili olan sorularda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

NE CHP NE DE AK PARTİ! KARARSIZLAR İLK SIRADA

Katılımcılar "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verdi. Ankette ne CHP ne de AK Parti birinci parti olamadı. Katılımcıların yüzde 36,7'si kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 20,2'si CHP, yüzde 18,7'si ise AK Parti dedi.

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DİĞER TÜM PARTİLER BARAJ ALTINDA KALDI

Öte yandan diğer tüm partiler yüzde 7'lik seçim barajının altında kaldı. Ankete göre DEM Parti yüzde 6,1, MHP yüzde 5,6, İYİ Parti yüzde 2,8 Yeniden Refah Partisi yüzde 2,5 Zafer Partisi ise yüzde 2,3 oy aldı.

hiçbir parti

KATILIMCILARIN YÜZDE 37,9'U HİÇBİR PARTİNİN SORUNLARI ÇÖZEMEYECEĞİNİ BELİRTTİ

Katılımcılara "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu da yöneltildi. Buradaki sonuçlar da yine siyasi partileri düşündürecek cinsten. Katılımcıların yüzde 37,9'u mevcut hiçbir partinin sorunları çözemeyeceğini söyledi. Yüzde 21,5'lik kesim AK Parti derken, yüzde 16'lık bölüm de CHP dedi. Cevap yok diyenlerin oranı ise yüzde 9,8 oldu.

sorun

NE TERÖR, NE MÜLTECİ NE DE ADALET! EN BÜYÜK SORUN BU DEDİLER...

"Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu da yine katılımcılara iletildi. Katılımcıların büyük bir kısmı ise aynı görüşte birleşti. Yüzde 65,5'lik bölüm ekonomi ve hayat pahalılığının en önemli sorun olduğunu belirtti. İşsizlik yüzde 5,2 Adalet yüzde 5,0 mülteciler yüzde 3,9 terör ise yüzde 2,0 olarak anket kayıtlarına geçti.

öcalan

ÖCALAN'A EV HAPSİ TARTIŞMALARINDA BÜYÜK BİR BÖLÜM AYNI GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ

Türkiye'de son zamanların tartışma konularından biri teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkıp, çıkmaması oldu. Bu yönde gelen soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 86,4'ü 'hayır çıkmamalı' yanıtını verdi. Yüzde 3,1'i 'evet çıkmalı' yüzde 10,5'i ise 'cevap yok' dedi.

Anahtar Kelimeler:
CHP Abdullah Öcalan ak parti anket
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