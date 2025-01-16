Bu anketin sonuçları siyasi partileri düşündürecek! Birinci ne CHP ne de AK Parti... Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çıkan sonuç dikkat çekti

Türkiye'de son zamanlar yapılan anketler dikkat çeken sonuçları ortaya çıkardı. Kamuoyunun yakında takip ettiği anketlere bir yenisi daha eklendi. Asal Araştırma'nın yaptığı son ankette çarpıcı sonuçlar elde edildi. Bahsi geçen sonuçlar ise adeta siyasi partileri düşündürecek cinsten.
Asal Araştırma katılımcılara 4 ayrı soru sordu. Siyasi partilerle ilgili olan sorularda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Katılımcılar "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verdi. Ankette ne CHP ne de AK Parti birinci parti olamadı. Katılımcıların yüzde 36,7'si kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 20,2'si CHP, yüzde 18,7'si ise AK Parti dedi.
Öte yandan diğer tüm partiler yüzde 7'lik seçim barajının altında kaldı. Ankete göre DEM Parti yüzde 6,1, MHP yüzde 5,6, İYİ Parti yüzde 2,8 Yeniden Refah Partisi yüzde 2,5 Zafer Partisi ise yüzde 2,3 oy aldı.
Katılımcılara "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu da yöneltildi. Buradaki sonuçlar da yine siyasi partileri düşündürecek cinsten. Katılımcıların yüzde 37,9'u mevcut hiçbir partinin sorunları çözemeyeceğini söyledi. Yüzde 21,5'lik kesim AK Parti derken, yüzde 16'lık bölüm de CHP dedi. Cevap yok diyenlerin oranı ise yüzde 9,8 oldu.
"Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu da yine katılımcılara iletildi. Katılımcıların büyük bir kısmı ise aynı görüşte birleşti. Yüzde 65,5'lik bölüm ekonomi ve hayat pahalılığının en önemli sorun olduğunu belirtti. İşsizlik yüzde 5,2 Adalet yüzde 5,0 mülteciler yüzde 3,9 terör ise yüzde 2,0 olarak anket kayıtlarına geçti.
Türkiye'de son zamanların tartışma konularından biri teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkıp, çıkmaması oldu. Bu yönde gelen soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 86,4'ü 'hayır çıkmamalı' yanıtını verdi. Yüzde 3,1'i 'evet çıkmalı' yüzde 10,5'i ise 'cevap yok' dedi.
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