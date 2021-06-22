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Şevval Şahin sevgilisi Marcus ile ayrılık haberini duyurdu! Soluğu güzellik merkezinde aldı...

22.06.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 Türkiye Güzeli seçilen 21 yaşındaki ünlü manken Şevval Şahin, açıklamaları ve paylaşımları ile gündemde yer almaya devam ediyor. Son iki senedir Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşayan Şahin, sürekli olarak sevgilisi Marcus ile günlük yaşantısından paylaşımlar yapıyordu. Güzel manken, Marcus ile ayrılık haberini sosyal medyadan duyurdu. Paylaşım sonrası Şahin'in soluğu güzellik merkezinde alması ise dikkat çekti.

İşte Şevval Şahin'in o paylaşımı ve ayrıntılar...

ŞEVVAL ŞAHİN VE MARCUS AYRILDI! ŞAHİN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU...

Miss Turkey World 2018 seçilen 21 yaşındaki ünlü manken Şevval Şahin, sosyal medyada sıkça konuşulan isimlerin arasında yer alıyor.

MARCUS İLE İLİŞKİ YAŞIYORDU

MARCUS İLE İLİŞKİ YAŞIYORDU
Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral (31) ile uzun süredir bir ilişki yaşıyordu.
Sevgilisi Marcus'la sürekli olarak günlük yaşamında pozlar paylaşan Şahin'den önemli bir açıklama geldi.

AYRILDIKLARINI DUYURDU!

AYRILDIKLARINI DUYURDU!
Ünlü manken sevgilisi Marcus ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

"ARKADAŞ OLARAK KALMAYA KARAR VERDİK"

"ARKADAŞ OLARAK KALMAYA KARAR VERDİK"
Şahin, Şahin, ayrılık haberini Instagram hesabı üzerinden "Şahin, yaptığı açıklamada; "Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. " şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
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