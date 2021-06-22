Şevval Şahin sevgilisi Marcus ile ayrılık haberini duyurdu! Soluğu güzellik merkezinde aldı...

"ARKADAŞ OLARAK KALMAYA KARAR VERDİK"

Şahin, Şahin, ayrılık haberini Instagram hesabı üzerinden "Şahin, yaptığı açıklamada; "Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. " şeklinde konuştu.