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  4. Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin sevgilisiyle aşka geldi

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin sevgilisiyle aşka geldi

19.06.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz’in Selçuk'u Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile Bodrum'da görüntülendi.

Kendilerini serin sulara bırakan çiftten Tekin, Sofia'yı öpücüklere boğdu.

Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir Tekin, kadrosunda yer aldığı Sadakatsiz'in sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtı.
24 yaşındaki Tekin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofia ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı.
Mutlu birliktelikleri süren çift, önceki gün Yalıkavak'daki Miya Beach'te görüntülendi.
Sıcak havanın tadını çıkaran oyuncu, sevgilisi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte denizde voleybol oynadı.
Zaman zaman romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi.
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Anahtar Kelimeler:
Şevval Sam
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