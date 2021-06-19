Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin sevgilisiyle aşka geldi

Kendilerini serin sulara bırakan çiftten Tekin, Sofia'yı öpücüklere boğdu.
Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir Tekin, kadrosunda yer aldığı Sadakatsiz'in sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtı.
24 yaşındaki Tekin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofia ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı.
Mutlu birliktelikleri süren çift, önceki gün Yalıkavak'daki Miya Beach'te görüntülendi.
Sıcak havanın tadını çıkaran oyuncu, sevgilisi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte denizde voleybol oynadı.
Zaman zaman romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi.
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