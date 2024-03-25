Şeyma Subaşı ülke ülke geziyor! "Nasıl geçiniyorsun?" diye sorulunca...

Boşandıktan sonra da ülke ülke gezen Subaşı son olarak ramazan paylaşımı yaparak "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım" demişti.