Şeyma Subaşı ülke ülke geziyor! "Nasıl geçiniyorsun?" diye sorulunca...

Acun Ilıcalı ile evliliği bittikten sonra Meedo aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın bu aşkı da bitmişti. 3 Mayıs 2023'te Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.
Boşandıktan sonra da ülke ülke gezen Subaşı son olarak ramazan paylaşımı yaparak "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım" demişti.
Subaşı ramazanda da yerinde durmadı. Burcu Sankaya'nın doğum günü organizasyonuna katılmak için İskoçya'ya giden Subaşı'nın parti pozları dikkat çekti.
Bir takipçi pozları görünce "Şeyma nasıl geçiniyorsun oralarda? Ailen akrabalarınla görüşüyor musun? Bu hayatı çok uzak farklı farklı ülkelerde yalnız yaşıyorsun? Neyle geçiniyorsun arkadaşların var mı oralarda aklımda mantıklı sorular" yazdı.
Şeyma Subaşı herkesin merak ettiği bu soruya "Allah bilir" yanıtını verdi.
Subaşı bir takipçisinin ise "Milli gururumuz her yerde temsil ediyor" yorumuna "Bende o iş merak etmeyin. Yerimi bırakmıyorum" yanıtını verdi.