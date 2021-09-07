Sıdıka'nın abisi Samim Saka'yı canlandıran Hakan Tanfer şimdi ne yapıyor? Senelerdir ekranlardan uzakta: Son hali şaşırttı

Füsun Demirel, Hasibe Eren gibi pek çok ismin yer aldığı Türkiye'nin sevilen dizilerinden Sıdıka, seneler sonra da konusu ve karakteriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Dizide Sıdıka'nın abisi rolünü canlandıran ve 1962 doğumlu olduğu bilinen Hakan Tanfer, şu anda 59 yaşında.

SIDIKA DİZİSİNİN ABİ KARAKTERİ SAMİM SAKA ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Türkiye'nin unutulmaz dizilerinden olan Sıdıka dizisi bir dönem ekranlarda oldukça ses getiren, favori dizilerden biriydi.

24 Şubat 1997 - 18 Kasım 2003 tarihleri arasında yayınlanan fenomen dizide Sıdıka'nın abisini canlandıran Hakan Tanfer, ismini Samim Saka karakteriyle büyük kitlelere duyurmuştu.

Sıdıka'nın ağabeyi olan Samim Saka dönemin mahalle kültürünü izleyiciyle buluşturmakta olan oldukça komik bir karakterdi.

Sıdıka'yla sürekli tartışma yaşayıp anlaşamayan ve maço ağabey rolünde olan Hakan Tanfer'in son hali ve seneler sonra ne yaptığı merak konusu oldu.