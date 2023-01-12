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  4. Sıktıkları su dondu itfaiye ekipleri şaştı kaldı! Binayı donduran soğuk hava şaşkına çevirdi

Sıktıkları su dondu itfaiye ekipleri şaştı kaldı! Binayı donduran soğuk hava şaşkına çevirdi

12.01.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havalar Rusya'ayı adeta esir aldı. Dondurucu soğukların etkisi altındaki Ura kentinde, sıcaklık eksi 30 dereceye kadar düşerken, bir binada çıkan yangın sonrası ortaya çıkan görüntü dünyanın gündemine oturdu. Binadaki yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin hortumlarla sıktığı sular dondu, bina tamamen buzla kaplandı.

Rusya'nın Ufa kentinde termometreler eksi 30 dereceyi gösterirken, kentteki bir yangın sonrası donan bina gündem yarattı. Güneş kendini gösterdiği sabah saatlerinde sıcakların sadece birkaç derece yükseldiği kentte, pazar günü kentteki ahşap bir bina alevlere teslim oldu.

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EN AZ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

En az 4 kişinin hayatını kaybettiği yangını söndürmek için itfaiye ekipleri zorlu bir mücadele verdi.

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BİNA TAMAMEN BUZLA KAPLANDI

Ancak alevler kontrol altına alındığında ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı.

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Hortumlarla sıkılan su dondu, bina tamamen buzla kaplandı.

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DÜNYANIN EN SOĞUK ŞEHRİ

Öte yandan burası da "dünyanın en soğuk şehri" olarak bilinen Yakutsk...Gece sıcaklık -60 dereceye kadar düşebiliyor. Gündüz ise termometreler -30 dereceyi gösteriyor.

Yakutsk'u ziyarete gelenler dondurucu soğuğa alışmakta güçlük çekiyor.

İşte Ufa ve Yakutsk'tan donduran görüntüler...

İşte Ufa ve Yakutsk'tan donduran görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Rusya soğuk ufa

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