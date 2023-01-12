Sıktıkları su dondu itfaiye ekipleri şaştı kaldı! Binayı donduran soğuk hava şaşkına çevirdi

Rusya'nın Ufa kentinde termometreler eksi 30 dereceyi gösterirken, kentteki bir yangın sonrası donan bina gündem yarattı. Güneş kendini gösterdiği sabah saatlerinde sıcakların sadece birkaç derece yükseldiği kentte, pazar günü kentteki ahşap bir bina alevlere teslim oldu.
En az 4 kişinin hayatını kaybettiği yangını söndürmek için itfaiye ekipleri zorlu bir mücadele verdi.
Ancak alevler kontrol altına alındığında ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı.
Hortumlarla sıkılan su dondu, bina tamamen buzla kaplandı.
Öte yandan burası da "dünyanın en soğuk şehri" olarak bilinen Yakutsk...Gece sıcaklık -60 dereceye kadar düşebiliyor. Gündüz ise termometreler -30 dereceyi gösteriyor.
Yakutsk'u ziyarete gelenler dondurucu soğuğa alışmakta güçlük çekiyor.