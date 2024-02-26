Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında ilk seferi Erdoğan yaptı! İmamoğlu'nu hedef aldı: Nasıl olduysa, bir yanlışlık oldu...

31 Mart'ta Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil. Fakat 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimiyle Cumhur İttifakı Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir inşallah sarkma söz konusu olmayacak. İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz.