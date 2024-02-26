Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında ilk seferi Erdoğan yaptı! İmamoğlu'nu hedef aldı: Nasıl olduysa, bir yanlışlık oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün hizmete alınan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda banliyö trenini kullanarak ilk seferi gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra törende konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıktı. Erdoğan'ın konuşmasının hedefinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 31 Mart yerel seçimleri vardı. İstanbul'un toplu taşımasını eleştiren Erdoğan, "Her taraf rezillik! İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz" dedi.
Törenin ilk seferinin ardından Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
İstanbul bize niye devredildi? Bütün pisliklerden kurtulmak için. Rahmetli Kadir bey İstanbul'a yeni bir çehre verdi, İstanbul yeniden ayağa kalktı. Şimdiyse bu şahıs, nasıl olduysa bir yanlışlık oldu, bu görevi devraldı. İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu. Yatırım yok. Diyoruz ki yeniden İstanbul!
Sancaktepe'de mevcut metronun açılmış kuyusunu doldurmak suretiyle hizmet ettiğini zanneden, Kağıthane'de temel atma değil, temel atmama töreni yapacak kadar zavallı olan bir İstanbul yerel yönetimi var.
31 Mart'ta Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil. Fakat 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimiyle Cumhur İttifakı Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir inşallah sarkma söz konusu olmayacak. İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından kurdele kesilirken Sirkeci-Kazlıçeşme hattının 15 gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. AA'nın aktardığına göre; Erdoğan, Kazlıçeşme'de gerçekleştirilecek açılış törenine katılmak üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Sirkeci'ye geçti. Sirkeci'de, Türk bayraklı balonlarla donatılan banliyö trenine binen Erdoğan, makinist koltuğuna oturdu. Erdoğan'ın düdüğünü çalıp kullandığı tren, Kazlıçeşme'ye hareket etti.
Erdoğan'a yolculuğu esnasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.
İlk seferini gerçekleştiren tren, Kazlıçeşme durağına varışında alkışlarla karşılandı. Erdoğan, trenden indikten sonra hattın resmi açılışını gerçekleştirmek üzere tören alanına geçti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca sosyal medyada yapılan paylaşımda, hizmete giren tren hattıyla ilgili fotoğraflarla bilgi verildi.
Buna göre, "İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek bir proje" olarak nitelenen 8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, 8 istasyondan oluşuyor.