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Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında ilk seferi Erdoğan yaptı! İmamoğlu'nu hedef aldı: Nasıl olduysa, bir yanlışlık oldu...

26.02.2024 13:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete alınan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda banliyö treninin ilk seferini yaptı. Erdoğan'ın açılışına katıldığı metro hattı günlük 83 sefer gerçekleştirilecek, seferler 20 dakika sürecek. Hat 15 günlüğüne ücretsiz kullanılabilecek. Erdoğan açılış törenindeki konuşmasında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek "bu şahıs, nasıl olduysa bir yanlışlık oldu, bu görevi devraldı. İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün hizmete alınan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda banliyö trenini kullanarak ilk seferi gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra törende konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıktı. Erdoğan'ın konuşmasının hedefinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 31 Mart yerel seçimleri vardı. İstanbul'un toplu taşımasını eleştiren Erdoğan, "Her taraf rezillik! İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz" dedi.

"5 YIL BOŞA GEÇTİ"

Törenin ilk seferinin ardından Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • 5 yıl boşa geçti, hiçbir şey yapılmadı, yapmazlar. Böyle bir dertleri yok. Biz geçmişte atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata biz geçirdik. Siyasette tek bir ilkemiz vardır, o da millete hizmetkarlıktır.

İMAMOĞLU'NA: "YANLIŞLIK OLDU, GÖREVİ DEVRALDI"

  • İstanbul bize niye devredildi? Bütün pisliklerden kurtulmak için. Rahmetli Kadir bey İstanbul'a yeni bir çehre verdi, İstanbul yeniden ayağa kalktı. Şimdiyse bu şahıs, nasıl olduysa bir yanlışlık oldu, bu görevi devraldı. İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu. Yatırım yok. Diyoruz ki yeniden İstanbul!

  • Sancaktepe'de mevcut metronun açılmış kuyusunu doldurmak suretiyle hizmet ettiğini zanneden, Kağıthane'de temel atma değil, temel atmama töreni yapacak kadar zavallı olan bir İstanbul yerel yönetimi var.

  • Daima önümüze takoz koyma çabasında oldular. Biz millete hizmet yolundan sapmadık. Şimdiye kadar şerefle taşıdığımız emaneti TEKNOFEST gençliğine inşallah gururla teslim edeceğiz.

"TOPLU TAŞIMADA HER TARAF REZİLLİK!"

  • İstanbul'un ihmali asla kaldırmayacağını çok iyi biliyoruz. Uğruna adanmayı gerektiren, sadece ve sadece kendisiyle ilgilenilmesini isteyen bir şehirdir İstanbul. Bunun için İstanbul'a hizmet sorumluluğu yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Son 5 yılda bu gerçeği maalesef acı bir şekilde yaşayarak tecrübe ettik. İstanbul'a nimet olarak bakanlar umursamazlıklarıyla bu güzel şehrin bitkisel hayata girmesine sebep oldu. Şu İstanbul'un ulaşım sorunu ne durumda görüyorsunuz. Toplu taşımacılıkta her taraf rezillik! Şehrin birçok noktasında kördüğüm halinde. Binalar yıkık dökük.

"ÜLKEYİ BİZ YÖNETİYORUZ, EL ELE VERİRSEK SARKMA OLMAYACAK"

  • 31 Mart'ta Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil. Fakat 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimiyle Cumhur İttifakı Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir inşallah sarkma söz konusu olmayacak. İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz.

  • Deprem gelmeden önce İstanbul'un yapı stokunu yenileyeceğiz. Evini dönüştürmek isteyen hak sahiplerine 1 konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi veriyoruz. Riskli yapılarda oturan kardeşlerimizi mutlaka bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum.

METRO HATTI 15 GÜN ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından kurdele kesilirken Sirkeci-Kazlıçeşme hattının 15 gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA YENİ HAT AÇILDI

ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA YENİ HAT AÇILDI

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. AA'nın aktardığına göre; Erdoğan, Kazlıçeşme'de gerçekleştirilecek açılış törenine katılmak üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Sirkeci'ye geçti. Sirkeci'de, Türk bayraklı balonlarla donatılan banliyö trenine binen Erdoğan, makinist koltuğuna oturdu. Erdoğan'ın düdüğünü çalıp kullandığı tren, Kazlıçeşme'ye hareket etti.

Erdoğan'a yolculuğu esnasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

İlk seferini gerçekleştiren tren, Kazlıçeşme durağına varışında alkışlarla karşılandı. Erdoğan, trenden indikten sonra hattın resmi açılışını gerçekleştirmek üzere tören alanına geçti.

YENİ HAT 8 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

YENİ HAT 8 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca sosyal medyada yapılan paylaşımda, hizmete giren tren hattıyla ilgili fotoğraflarla bilgi verildi.

Buna göre, "İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek bir proje" olarak nitelenen 8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, 8 istasyondan oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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