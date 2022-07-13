Son dakika: Çeşme'de orman yangını! Rüzgar Enerji Santralleri’nin etrafı sarıldı, ekipler bölgede...

Son dakika: Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahale ederken alevler, Rüzgar Enerji Santralleri’nin de (RES) etrafını sardı. Ayrıca İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU, 7 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan edinilen bilgiye göre yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangınla ilgili 7 işçi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

ALEVLER İZMİR-ÇEŞME OTOYOLUNA İNDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Zeytinler mevkisine ve İzmir-Çeşme otoyolunun bir bölümüne sıçradı. İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Zeytinler gişelerinden İzmir-Çeşme eski yoluna yönlendirilmeye başlandı.

YANGIN SEBEBİYLE 2 SİTE BOŞALTILDI

Çeşme Karaköy Mahallesi Karahisar mevkiinde makilik arazide çıkan yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan alevlere müdahale sürerken, tedbir amaçlı olarak iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Alevlerin yaklaşması sebebiyle boşaltılan Sertur ve Özpamir sitesinde vatandaşlar evlerini terk ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin parladığı kaydedildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangınla ilgili İzmir Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Yangının, hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesinden kaynaklanan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı ve 7 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşme'nin Karaköy Mahallesi, Karahisar mevkiinde makilik arazi içerisinde bugün saat 13.25 sıralarında yangın çıktığı ilgili kurumlarımıza bildirilmiştir: Söz konusu yangının eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda, Orman Genel Müdürlüğüne ve bir kişiye ait yaklaşık 2 hektar makilik arazide meydana geldiği, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı tespit edilmiştir. Yangının, bir STK tarafından yapım çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı belirlenmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır."

Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler hakkında da bilgi verilen açıklamanın devamında, "Yangın söndürme çalışmalarına; 2 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 6 itfaiye su tankeri ve 4 dozer ile müdahale edilmiş olup, söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarına devam edilmektedir. Öte yandan, yangın bölgesinde; emniyeti sağlamak, trafik akışını düzenlemek ve yangın söndürme faaliyetlerini desteklemek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığımız emir ve komutasında; 2 jandarma asayiş komando timi, 2 jandarma TOMA, 5 polis TOMA, 10 jandarma asayiş timi, 11 jandarma trafik timi, 1 istihbarat ve 1 KOM unsuru ile 1 olay yeri inceleme timi görev yapmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

TUNÇ SOYER'DEN YANGIN AÇIKLAMASI

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık 1 saat önce yangının kontrol altına alındığını belirten bir paylaşım yapan Başkan Soyer daha sonra, "Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak otoyolun güney kısmına sıçrayan yangın Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi, orman yangın söndürme ekiplerine takviye olarak buraya yönlendirdik" yazılı ikinci bir paylaşımda daha bulundu.

(İHA/DHA)