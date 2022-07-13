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  4. SON DAKİKA | Alevler hızla sahile ilerliyor! Datça'da o otel alevler arasında kaldı, askeri birlikler de desteğe geldi

SON DAKİKA | Alevler hızla sahile ilerliyor! Datça'da o otel alevler arasında kaldı, askeri birlikler de desteğe geldi

13.07.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Öğlen saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Korkutan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bir otelin yandığı öğrenildi. Öte yandan alevlerin, otel ve pansiyonların bulunduğu sahil şeridine yaklaştığı da görüldü...

Son dakika haberine göre Datça'ya bağlı Mesudiye ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürerken, bir otelin alevler içinde kaldığı öğrenildi. İşte korkutan yangına ilişkin tüm gelişmeler...

Korkutan yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

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RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Rüzgarın da etkisi ile yangın etkisini artırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

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"MAALESEF YANDI"

Yangın bölgesine ulaşan gazeteciler son durumu aktarırken DHA muhabiri, "Karşıdaki ev ve otel maalesef yandı. Yukarıdan aşağı inmemesi lazım. Eğer inerse Mesudiye'ye inecek." şeklinde konuştu.

Yangına çok sayıda kara ve hava gücü sevk edilirken; alevlere 9 helikopter ve 5 uçak ile havadan, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ile de karadan müdahale ediliyor. (İHA)

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Datça
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