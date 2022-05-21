Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki: Sultan Abdülhamid'e hakaret haddini aşmaktır

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen "Bir Gençlik Şöleni" adındaki etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



"Bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, kalbi imanlı, zihni aydınlık yol arkadaşları verdiği için Rabbime milyonlarca kez hamdediyorum. Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak, dünyayı değiştirecek gençliksiniz. Siz dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz, size inanıyorum. Siz esir kalmış kardeşlerinin, yardım eli uman mazlumların sevinci olacak gençliksiniz. Siz bu emperyalist ağızlılara gereken cevabı verecek gençliksiniz."

MERAL AKŞENER'E SERT TEPKİ

"Haddini aşanlara bu millet 2023'te haddini bildirecektir. Meral Hanım sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim. 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi, ne oldu da şimdi sus pus oldular? Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Siz bizim 40 yıllık siyasi mücadelemizi, 20 yıllık iktidarımızı 2053 vizyonuyla taçlandıracak gençliksiniz. Bunun için her birinizin kalbimizde, zihnimizde özel ve eşsiz bir yeri var. Sizin gibi bir gençliğe sahip olduğumuz için de Allah'a hamd ediyorum. Bu kararlılığınız bu devamlılığınız 2023 ile birlikte yeni bir dönemi başlatacak, sizlerle birlikte aldığımız emaneti doruğuna yerleştireceğiz."

MİLLİ BOKSÖRLERİ TEBRİK ETTİ

"Dün Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz alarak dünya şampiyonu olduk. Ben sporcularımızı tebrik ediyorum. Kendileriyle görüştüm, kutluyorum. Şimdi hedef Paris Olimpiyatları ve orada da aynı başarıyı sağlamak."

"BİZ BU ÜLKEYİ SOKAKTA BULMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Adana Stadı'nın dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Başkaları gibi seçimden seçime vatandaşın kapısını çalanlardan asla olmadık. Başbakanlığımızdan itibaren sizlerin sadece dertlerini sıkıntılarını değil, sevincini mutluluğunu da paylaştık"

"Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Meydanı sokak terörünü harlamak isteyenlere bırakmayacağız. Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız."

"Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz."

"Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır."

STADA ALINDILAR

Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı. Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı öncesinde doldu.

Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı.

ERDEM KINAY, UĞUR IŞILAK, TUĞÇE KANDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ SAHNE ALACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Şafak Sezer'in de türkü dinletisi sunacağı "Bir Gençlik Şöleni"nde, Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç da sahne alacak. (AA)