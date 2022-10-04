Son dakika: Galatasaray taraftarı tedirgin! Yunus Akgün'e gelen teklifleri menajeri açıkladı! "Fransa ve ABD'den isteyenler var"

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'a kiralanan ve burada 38 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 9 gol - 17 asistlik bir performans sergilemişti. Sezon başında Galatasaray'a geri dönen ve hazırlık kampında ortaya koyduğu oyunla taraftarların umut beslediği Akgün, bu sezon 8 maçın 8'inde de ilk 11'de sahaya çıktı. 1 asist katkısı veren Yunus Akgün gol katkısı veremese de taraftarların beğenisini topladı.

YUNUS AKGÜN'E FRANSA VE ABD'DEN TEKLİF

GALATASARAY'DA KALMIŞTI Galatasaray'a döndüğünde birçok teklif alan Akgün, sarı - kırmızılı takımda kalmayı tercih etmişti.

MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI Teknik direktör Okan Buruk'un da güvendiği isimler arasında yer alan Yunus Akgün için menajeri Necdet Ergezen'den flaş açıklamalar geldi. Ergezen, oyuncusuna Fransa ve ABD'den teklifler geldiğini Radyospor'da açıkladı.

"SONUÇTA MAKİNE DEĞİLLER" "Yunus Akgün, Galatasaray'ın kontratlı oyuncusu. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncuların performansı hakkında eleştiri her zaman olacaktır. Her dakika, her maçta aynı performansı göstermelerine imkan yok. Makine değiller sonuçta. Saha içinde performansını daha yukarı çıkarmasını istiyoruz. Benim için iyi olan performans sizin için iyi olmayabilir."

"BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIZ" "Yunus, sözleşmesini kafasına takmıyor. Ortada hem bizim hem Galatasaray açısından herhangi bir problem yok. Galatasaray da transfer dönemini çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden Timur Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus Akgün için bir görüşme yapacağız."