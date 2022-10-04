SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Galatasaray taraftarı tedirgin! Yunus Akgün'e gelen teklifleri menajeri açıkladı! "Fransa ve ABD'den isteyenler var"

Son dakika: Galatasaray taraftarı tedirgin! Yunus Akgün'e gelen teklifleri menajeri açıkladı! "Fransa ve ABD'den isteyenler var"

04.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon kiralandığı Adana Demirspor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, bu sezon başında Galatasaray'a geri dönmüştü. Yaz transfer döneminde birçok teklif alan genç futbolcu, sarı - kırmızılı takımda kalmayı tercih etmişti. Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, oyuncusuna Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen teklifleri açıkladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'a kiralanan ve burada 38 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 9 gol - 17 asistlik bir performans sergilemişti. Sezon başında Galatasaray'a geri dönen ve hazırlık kampında ortaya koyduğu oyunla taraftarların umut beslediği Akgün, bu sezon 8 maçın 8'inde de ilk 11'de sahaya çıktı. 1 asist katkısı veren Yunus Akgün gol katkısı veremese de taraftarların beğenisini topladı.

YUNUS AKGÜN'E FRANSA VE ABD'DEN TEKLİF

GALATASARAY'DA KALMIŞTI

GALATASARAY'DA KALMIŞTI
Galatasaray'a döndüğünde birçok teklif alan Akgün, sarı - kırmızılı takımda kalmayı tercih etmişti.

MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI

MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI
Teknik direktör Okan Buruk'un da güvendiği isimler arasında yer alan Yunus Akgün için menajeri Necdet Ergezen'den flaş açıklamalar geldi. Ergezen, oyuncusuna Fransa ve ABD'den teklifler geldiğini Radyospor'da açıkladı.

"SONUÇTA MAKİNE DEĞİLLER"

"SONUÇTA MAKİNE DEĞİLLER"
"Yunus Akgün, Galatasaray'ın kontratlı oyuncusu. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncuların performansı hakkında eleştiri her zaman olacaktır. Her dakika, her maçta aynı performansı göstermelerine imkan yok. Makine değiller sonuçta. Saha içinde performansını daha yukarı çıkarmasını istiyoruz. Benim için iyi olan performans sizin için iyi olmayabilir."

"BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

"BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"
"Yunus, sözleşmesini kafasına takmıyor. Ortada hem bizim hem Galatasaray açısından herhangi bir problem yok. Galatasaray da transfer dönemini çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden Timur Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus Akgün için bir görüşme yapacağız."

"FRANSA VE ABD'DEN TEKLİF GELDİ"

"FRANSA VE ABD'DEN TEKLİF GELDİ"
"Yunus Akgün'e Fransa ve ABD'den teklif geldi. ABD'den geçen sene ve Ocak ayında da transfer teklifi geldi. Amerika'da Yunus'a karşı çok fazla ilgi var."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Fransa Yunus Akgün son dakika haberler abd galatasaray son dakika haberleri Hande Yener dakika haberleri ak n dakika haberleri necdet ergezen maçın hande yener ne kanseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak!

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak!

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

'Futbolu bırakacak!' Bomba iddia...

'Futbolu bırakacak!' Bomba iddia...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.