SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci öyle bir paylaşım yaptı ki! "Şaklabanlar..."

Gazeteci Serdar Ali Çelikler geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci için dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Çelikler, İrfan Can sorumluluk almıyor eleştirisinde bulunurken, "İrfan Can Kahveci, kendisini yıldız zanneden bir adam. O frikikte o topu Ferdi'ye nasıl atarsın? Sorumluluk almıyorsun. Ben yemem bunları! Ferdi'ye vereyim o ortalasın, Osayi'ye atayım o koşsun. Sorumluluk alacaksın!" ifadelerini kullanmıştı.

SERT YANIT!

Serdar Ali Çelikler'in bu sözleri üzerine İrfan Can'dan oldukça sert bir yanıt geldi. Kahveci sosyal medyadan bu gönderiye yorum olarak yaptığı paylaşımda çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"SİZİN GİBİ ŞAKLABANLARIN..."

"Merak etme ben çok sorumluluk alıyorum." diyen İrfan Can Kahveci, "Sorumluluklarımdan biri de sizin gibi şaklabanların, kötü bir şeyde ortalığı karıştırmaya çalışıp sürekli birilerini ortaya atanların, algı yapmaya çalışanların, ailemize karıştırmasına izin vermemek. Oynarız veya oynamayız her zaman takımımıza destek olur, Fenerbahçe'nin iyiliği için herkesle mücadele ederiz biz merak etme sen. Geçen sene üstümüze yaptığın algıları geçtik, yemeyiz bunları." ifadelerini kullandı.

KONYASPOR MAÇINDA ELEŞTİRİLDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Austuria Wien karşısındaki performansıyla alkış toplayan İrfan Can Kahveci, son oynanan ve 1-0 mağlup olunan Konyaspor mücadelesindeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

İŞTE O PAYLAŞIM...