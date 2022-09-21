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  4. Son dakika: Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü! Ölü ve yaralılar var

21.09.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangını sabahın erken saatlerinden bu yana devam ediyor. Yangını söndürmek için Kastamonu'dan kalkan bir yangın söndürme helikopteri Denizli'de düştü. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten olayla ilgili açıklama geldi.

Son dakika: Kastamonu’dan Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ! VALİ ATİK DUYURDU

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarına düştüğünü bildirdi. Vali Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında helikopter düştüğünü, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." ifadelerini kullandı.

"7 PERSONEL BİLGİSİ VAR"

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine hareket halindeyim." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Marmaris’teki orman yangınına 14 uçak, 35 helikopter ile havadan müdahale edildiğini açıklamıştı. (İHA-AA)

Ayrıntılar geliyor...

OLAY YERİNDEN İLK FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını
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