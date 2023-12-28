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  4. SON DAKİKA | Müstehcen videolar ve parti... Bakan Yerlikaya duyurdu! O sosyal medya hesabından paylaşıyorlardı: Yakalandılar

SON DAKİKA | Müstehcen videolar ve parti... Bakan Yerlikaya duyurdu! O sosyal medya hesabından paylaşıyorlardı: Yakalandılar

28.12.2023 12:17 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-26' operasyonunda 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya'nın paylaştığı operasyona ilişkin görüntülerdeki detaylar dikkat çekti. O hesap; İstiklal Caddesi'nde yüzü maskeli kişilerin dolar saçmasıyla da gündeme gelmişti.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-26' operasyonunda 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı. Yerlikaya paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer verdi.

Keşfet

“FERGIO HOUSE” HESABINDAN MÜSTEHCEN VİDEOLAR PAYLAŞANLAR YAKALANDI

Yerlikaya paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan “KAFES-26” Operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında; İnstagram ve X isimli sosyal medya platformlarında “Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıranları adalete teslim etmeye kararlıyız."

Söz konusu hesap daha önce de gündem olmuştu. 

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Ali Yerlikaya son dakika müstehcen
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