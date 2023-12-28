SON DAKİKA | Müstehcen videolar ve parti... Bakan Yerlikaya duyurdu! O sosyal medya hesabından paylaşıyorlardı: Yakalandılar

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-26' operasyonunda 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı. Yerlikaya paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer verdi.

