Son dakika | ORC'den 6 ilde seçim anketi! İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Trabzon ve Rize'de partilerin oy oranları

Son dakika: 2023 seçimleri için geri sayım sürerken partiler çalışmalarını hızlandırdı. Muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı kamuoyunda merakla beklenirken, partilerin oy oranlarıyla ilgili de anketler paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma 6 ilde yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.
6 İLDEKİ SEÇİM ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR
Siyasi Eğilimler Araştırması/Ağustos 2022 anket çalışması İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Trabzon ve Rize'de gerçekleşti. Katılımcılara anket çalışması kapsamında "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Partilerin oy oranlarının yer aldığı sonuçlarda özellikle AK Parti ve İYİ Parti'nin oy oranları dikkat çekerken, yaşanan değişim gündem oldu.
RİZE'DE AK PARTİ'DEN BÜYÜK FARK AMA...
Rize'de AK Parti yüzde 46,8'lik oranıyla birinci parti çıkarken CHP yüzde 25,2; İYİ Parti ise 14,2 oy oranına sahip oldu. 2018 seçimlerine oranla AK Parti yüzde 18 oy kaybederken CHP yüzde 12,2; İYİ Parti yüzde 8,2 oranında oylarını artırdı.
TRABZON'DA AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE
Trabzon'da AK Parti yüzde 40,4'lük oranıyla birinci parti çıkarken CHP yüzde 22,7; İYİ Parti ise 19,5 oy oranına sahip oldu. 2018 seçimlerine oranla AK Parti yüzde 15,6 oy kaybederken CHP yüzde 7,6; İYİ Parti yüzde 8,3 oranında oylarını artırdı.
KOCAELİ'DE AK PARTİ-CHP-İYİ PARTİ YARIŞI
Kocaeli'de AK Parti yüzde 35,1'lik oranıyla birinci parti çıkarken CHP yüzde 24,3; İYİ Parti ise 21,3 oy oranına sahip oldu. 2018 seçimlerine oranla AK Parti yüzde 13,2 oy kaybederken CHP yüzde 4,2; İYİ Parti yüzde 11,0 oranında oylarını artırdı.