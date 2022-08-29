Son dakika | ORC'den 6 ilde seçim anketi! İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Trabzon ve Rize'de partilerin oy oranları

Son dakika: 2023 seçimleri için geri sayım sürerken partiler çalışmalarını hızlandırdı. Muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı kamuoyunda merakla beklenirken, partilerin oy oranlarıyla ilgili de anketler paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma 6 ilde yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.