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  4. SON SEÇİM ANKETİ | CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel...

SON SEÇİM ANKETİ | CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.09.2024 07:10
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Erken seçim çağrıları sürerken, son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. AREA Araştırma tarafından hazırlanan ankette, son yerel seçimde 1. parti çıkan CHP'nin yine önde olduğu görülürken; 'kararsızların' oy oranı damga vurdu. "Muhalefetin adayı kim olmalı?" sorusuna verilen yanıtta ise Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasına yapılan tercih ise çok konuşulacağa benziyor. İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği isim ve partilerin son oy oranları...

İktidar kapıyı kapatsa da muhalefetin 'erken seçim' çağrıları giderek artıyor. Ekonomik durum nedeniyle sokağın erken seçim istediğini savunan CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeninden aday olabilmesi için erken seçime gidileceğini savunuyor. 31 Mart'taki yerel seçimlerde sandıktan uzun yıllar sonra 1. parti olarak çıkmayı başaran CHP, kolları şimdiden sıvarken; hazırlanan son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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Aytunç Erkin'in Sözcü'deki köşesinde paylaştığı seçim anketi AREA Araştırma tarafından yapıldı. 16-18 Eylül tarihleri arasında bölgeleme sistemine göre 26 il ve 87 ilçede hazırlanan seçim anketine 2 bin 44 kişi katıldı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

CHP BİRİNCİ PARTİ

Son seçim anketinde CHP yüzde 25.8'le birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 20.9'da kaldı.

Sırasıyla diğer partilerin oy oranları ise şöyle oldu;

MHP 7.6, DEM 7.3, İYİ Parti 4, Zafer Partisi 3.2, Yeniden Refah Partisi 3, TİP 2.1, Diğer 0.9

KARARSIZLAR İKİNCİ PARTİ KONUMUNDA

KARARSIZLAR İKİNCİ PARTİ KONUMUNDA

AREA'nın hazırlamış olduğu seçim anketinde partilerin oy oranlarından çok kararsız seçmen dikkat çekti. Kararsızlar, yüzde 25,2'lik oranıyla ikinci parti durumunda görüldü.

AREA Aratırma kararsız seçmenin 2023 yılındaki seçimlerde hangi partiye oy verdiğini de ankete taşırken; sonuçlara göre kararızların verdikleri oylar şöyle ortaya çıktı:

Anahtar Kelimeler:
seçim anketi
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