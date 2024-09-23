SON SEÇİM ANKETİ | CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel...

İktidar kapıyı kapatsa da muhalefetin 'erken seçim' çağrıları giderek artıyor. Ekonomik durum nedeniyle sokağın erken seçim istediğini savunan CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeninden aday olabilmesi için erken seçime gidileceğini savunuyor. 31 Mart'taki yerel seçimlerde sandıktan uzun yıllar sonra 1. parti olarak çıkmayı başaran CHP, kolları şimdiden sıvarken; hazırlanan son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Aytunç Erkin'in Sözcü'deki köşesinde paylaştığı seçim anketi AREA Araştırma tarafından yapıldı. 16-18 Eylül tarihleri arasında bölgeleme sistemine göre 26 il ve 87 ilçede hazırlanan seçim anketine 2 bin 44 kişi katıldı.
Son seçim anketinde CHP yüzde 25.8'le birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 20.9'da kaldı.
Sırasıyla diğer partilerin oy oranları ise şöyle oldu;
MHP 7.6, DEM 7.3, İYİ Parti 4, Zafer Partisi 3.2, Yeniden Refah Partisi 3, TİP 2.1, Diğer 0.9
AREA'nın hazırlamış olduğu seçim anketinde partilerin oy oranlarından çok kararsız seçmen dikkat çekti. Kararsızlar, yüzde 25,2'lik oranıyla ikinci parti durumunda görüldü.
AREA Aratırma kararsız seçmenin 2023 yılındaki seçimlerde hangi partiye oy verdiğini de ankete taşırken; sonuçlara göre kararızların verdikleri oylar şöyle ortaya çıktı: