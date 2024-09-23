SON SEÇİM ANKETİ | CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çarpıcı sonuçlar: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel...

Aytunç Erkin'in Sözcü'deki köşesinde paylaştığı seçim anketi AREA Araştırma tarafından yapıldı. 16-18 Eylül tarihleri arasında bölgeleme sistemine göre 26 il ve 87 ilçede hazırlanan seçim anketine 2 bin 44 kişi katıldı.