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    4. Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Düğüne 1 ay kala sevgilisinin kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi... Ağabeyi evde onları bastı

    Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Düğüne 1 ay kala sevgilisinin kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi... Ağabeyi evde onları bastı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.03.2024 10:04
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    TikTok'ta 'cankanbuse' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın takipçisinden gelen bir aldatılma hikayesini anlatınca sosyal medyada viral oldu. Düğününden 1 ay önce evleneceği erkeğin kız kardeşiyle ilişki olduğunu öğrendiği hikayeyi anlatan genç kadının paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

    TikTok'ta 'cankanbuse' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, takipçisinin nişanlısı ve kız kardeşinin ilişkisini öğrenmesiyle yaşadığı depresyonu anlattığı hikayesiyle gündem oldu. İsimlerinin Begüm ve Selim olarak açıkladığı çiftin evlilik hazırlıkları yaptığı ve düğüne 1 ay kala Selim'in birlikte yaşayacakları evde kız kardeşiyle birlikte olurken yakalandığını anlatan takipçinin hikayesi sosyal medyada kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    Begüm'ün ağabeyiyle birlikte yaşadığını ve ara sırada kız kardeşlerinin kendisini ziyarete geldiğini ifade eden kullanıcı, Selim ve Begüm'ün birlikte yaşayacakları evin hazırlık sürecinde kardeşlerin çifte yardım ettiğini söyledi.

    Evde kombiyle alakalı bir problem çıktığını söyleyen kullanıcı, "Begüm nöbette olduğu için Selim kombiyle alakalı sorun için gelen ustayla ilgilenecek. Begüm'ü annesi arıyor, 'Usta gelmiş. Binanın önündeymiş, kapıyı kimse açmıyormuş' diyor. Bunun üzerine Begüm ağabeyini arıyor ve Selim'e bakması için eve gönderiyor.

    Ağabey Begüm'ü iki dakika sonra yeniden arayarak, 'Sizin evin anahtarı yok evde.' diyor. Ağabey eve gidiyor, apartmandan biri çıkarken kapı açılıyor ve içeri giriyorlar" diye anlattı.

    Hikayenin kopma anının ağabeyin apartmana girmesiyle başladığını dile getiren kullanıcı, "Ağabey bir yandan Selim'i arıyor bir yandan da kapıya vuruyor. Selim kapıyı uykulu bir halle açıyor. Ağabeyi karşısında görünce şoke giriyor. Ağabeyi yollamaya çalışıyor Selim. Bunlar içeri giriyor. Yemek masasının üzerinde ağabey kumaş gibi bir şey görüyor. Ustanın işi bitiyor.

    Tam herkes evden çıkacakken ağabey, 'O montu oradan alalım ya benim aklım kaldı' diyor. Ağabey montu eline alıyor ve mont kız kardeşine ait. 'Mine bunu burada unutmuş. Ne dağınık kız' diyor. İçeriden Mine çıkıyor. Mine yakalandıklarını düşünerek çıkıyor" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok ihanet
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