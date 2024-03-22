Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Düğüne 1 ay kala sevgilisinin kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi... Ağabeyi evde onları bastı

Evde kombiyle alakalı bir problem çıktığını söyleyen kullanıcı, "Begüm nöbette olduğu için Selim kombiyle alakalı sorun için gelen ustayla ilgilenecek. Begüm'ü annesi arıyor, 'Usta gelmiş. Binanın önündeymiş, kapıyı kimse açmıyormuş' diyor. Bunun üzerine Begüm ağabeyini arıyor ve Selim'e bakması için eve gönderiyor.