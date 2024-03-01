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    4. Düğünü iptal ettiren ihanet! Gelin düğün töreninden 30 dakika öncesinde damadın amcasıyla basıldı

    Düğünü iptal ettiren ihanet! Gelin düğün töreninden 30 dakika öncesinde damadın amcasıyla basıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.03.2024 08:14
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    Reddit'te 'Bridezillas' kullanıcı adıyla paylaşılan bir ihanet hikayesi sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. İsimsiz nedime düğün töreninden 30 dakika öncesinde gelinin damadın amcasıyla basıldığını söyledi. Gelinin ihanetinin ortaya çıkmasından sonra düğünün iptal edildiğini söyleyen nedimenin anlattıkları sosyal medyada gündem oldu.

    Reddit'te paylaşılan bir ihanet hikayesi ilgi topladı. İsmini açıklamak istemeyen bir nedime katıldığı düğünde gelin ve damadın amcasının yasak aşkının ortaya çıkmasıyla düğünün iptal edildiğini söyledi. Reddit paylaşımda nedime, "Dana'nın lisedeki sevgilisi Josh ile evleneceği düğünde nedimeydim. Dana çok gergin ve endişeliydi. Ben çoğunlukla kolay yolu seçtim ve gelin odasının dışında kalmaya çalıştım. Düğünün başlangıcından 30 dakika önce onu gelin odasında yalnız bırakmaya karar verdik. O otuz dakikayı kilisede telefonumla oturarak geçirdim. Nedime gelip bana düğünün iptal edildiğini söylediğinde düğünün başlamasına yaklaşık beş dakika kalmıştı" dedi.

    AMCASIYLA YAKALANMIŞ

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    Düğünün iptal edilme nedenini ise gelin ve damadın amcasının gelin odasında yakınlaştıkları sırada damadın onları basması olarak öğrendiğini dile getiren Redditor, "Şaşkınlıktan küçük dilimi yuttum. Bana kaçmamı ve işler patlamadan önce olabildiğince çok insanı dışarı çıkarmaya çalıştığını söyledi. Bu yüzden hemen çantamı aldım, benimle aynı arabayı paylaşan iki nedimeyi de topladım ve oradan uzaklaştım" diye konuştu.

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