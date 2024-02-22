Sosyal medya fenomeni Belle Delphine kullanılmış banyo suyunu sattığını öğrenen babasının tepkisini paylaştı! 'Beni evlatlıktan reddetti'

Gerçek adı Mary-Belle Kirschner olan Belle Delphine, 43 dolar (yaklaşık 1.333 TL) değerinde küçük kavanozlarla kullanılmış banyo suyunu satmasıyla gündemdeki yerini almıştı. The Louis Theroux podcastine konuk olan 24 yaşındaki fenomen ticari fikrinin ailesi tarafından hoş karşılanmadığını hatta babasının kendisini evlatlıktan reddettiğini söyledi.
Japonya'da okuduğu sırada kullanılmış külot makinelerinden ilham aldığunı söyleyen Delphine, "Daha benzersiz bir şey düşünmeye çalışıyordum, bu yüzden kendi tükürüğümü veya saçımı satma yoluna gittim. Ama saçımı kesmek istemedim ve çok fazla tükürük çıkarmak çok zor. Sonra fiziksel bedenime yakın, sevimli bir şekilde üretip satabileceğim başka bir şey düşündüm ve banyo yapmanın eğlenceli olacağına karar verdim" dedi.
Katıldığı podcastte hâlâ memleketi Güney Afrika'da yaşayan babasının ailesinde mesleğini bilmeyen tek kişi olduğunu vurgulayan Delphine, "Ailemdeki herkes biliyor. Bunun gizli bir şey olmasını asla istemedim çünkü herkes eninde sonunda öğrenir. Babama da söylemem gerektiğini hissettim. Öğrendiğinde çılgına döndü. Yazdığı mesajlar gerçekten korkunçtu" ifadelerini kullandı.