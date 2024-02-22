Sosyal medya fenomeni Belle Delphine kullanılmış banyo suyunu sattığını öğrenen babasının tepkisini paylaştı! 'Beni evlatlıktan reddetti'

Japonya'da okuduğu sırada kullanılmış külot makinelerinden ilham aldığunı söyleyen Delphine, "Daha benzersiz bir şey düşünmeye çalışıyordum, bu yüzden kendi tükürüğümü veya saçımı satma yoluna gittim. Ama saçımı kesmek istemedim ve çok fazla tükürük çıkarmak çok zor. Sonra fiziksel bedenime yakın, sevimli bir şekilde üretip satabileceğim başka bir şey düşündüm ve banyo yapmanın eğlenceli olacağına karar verdim" dedi.