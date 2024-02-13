Mecbur kalmadıkça kıyafet giymediklerini söyleyen çift çırılçıplak yaşıyorlar! Natüralist çift gündem yarattı... 'Sapık değiliz'

"MASASINDA ÇIPLAKTI"

Natüralizmle ilgili önyargılı olduğunu ifade eden Helen, "Bir gün işten eve erken geldim ve o masasında çıplaktı, büyük bir tartışma yaşadık ve ben etraftayken örtünmesi konusunda anlaştık. Doğacılıkla ilgili önyargılarımın yanlış olduğunu fark ettim. Sapık değiliz ve insanları saptıran hiçbir durum söz konusu değil" dedi.

Natüralizmi bazı insanların kaçındığı bir yaşam tarzı olarak nitelendiren Helen, toplumun çıplaklıktan korktuğunu söyleyerek, "Çıplak olup olmamamın hiçbir önemi yok. Asıl mesele şu ki özgürlük; çıplak görülmeyi umursamadığınız için kıyafet giymek isteyip istemediğinize karar verme özgürlüğü. Bunu veganizme benzetiyorum; çok uzun zaman önce, insanlar vegan olduklarını söylediklerinde gerçekten alay ediliyordu. Ama artık vegan etik bir tercih haline geldi" diye konuştu.