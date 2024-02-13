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    4. Mecbur kalmadıkça kıyafet giymediklerini söyleyen çift çırılçıplak yaşıyorlar! Natüralist çift gündem yarattı... 'Sapık değiliz'

    Mecbur kalmadıkça kıyafet giymediklerini söyleyen çift çırılçıplak yaşıyorlar! Natüralist çift gündem yarattı... 'Sapık değiliz'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.02.2024 10:38 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan 48 yaşlarındaki Simon ve Helen Berriman çifti natüralist yaşam tarzları sayesinde sosyal medyanın gündemine yerleşti. İlk başlarda eşi Simon'un çıplak bir şekilde dolaşmasından hoşlanmadığını dile getiren Helen, "İlk başta buna çok karşıydım. Bununla gerçekten bir sorunum vardı. Alışmam biraz zaman aldı" dedi.

    South West News Service'in haberine göre İngiliz bir çiftin tamamen natüralizmle birlikte ilerleyen çıplak yaşamları herkesi şaşkına çevirdi. 2015 yılında tanışan çift çevresindekilere aldırış etmeden çıplak bir şekilde yaşarken mecbur kalmadıkça kıyafetlerini giymeyi tercih etmediklerini söyledi. Helen, Simon'un yaşam tarzına alışmasının kendisini için zaman aldığını söylerken "Bana daha önce doğa bilimci olduğunu ve giyimin isteğe bağlı olduğu bir yaşam tarzı yaşadığını söylemişti ama bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu" ifadelerini kullandı.

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    "MASASINDA ÇIPLAKTI"

    Natüralizmle ilgili önyargılı olduğunu ifade eden Helen, "Bir gün işten eve erken geldim ve o masasında çıplaktı, büyük bir tartışma yaşadık ve ben etraftayken örtünmesi konusunda anlaştık. Doğacılıkla ilgili önyargılarımın yanlış olduğunu fark ettim. Sapık değiliz ve insanları saptıran hiçbir durum söz konusu değil" dedi.
    Natüralizmi bazı insanların kaçındığı bir yaşam tarzı olarak nitelendiren Helen, toplumun çıplaklıktan korktuğunu söyleyerek, "Çıplak olup olmamamın hiçbir önemi yok. Asıl mesele şu ki özgürlük; çıplak görülmeyi umursamadığınız için kıyafet giymek isteyip istemediğinize karar verme özgürlüğü. Bunu veganizme benzetiyorum; çok uzun zaman önce, insanlar vegan olduklarını söylediklerinde gerçekten alay ediliyordu. Ama artık vegan etik bir tercih haline geldi" diye konuştu.
    Kendilerini insanların tuhaf olarak algıladıklarını ifade eden Helen, "Bu konuda tartışıyoruz çünkü tuhaf değil; biz daha çok anlaşılması gereken bir azınlık grubuyuz. Bizim için çıplak olmak son derece normal; biz buyuz" ifadelerini kullandı.
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    Anahtar Kelimeler:
    Natürizm çıplak
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