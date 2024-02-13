'Seksi dadı tuttum' paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı! "Kocan seni kesin aldatır" yorumuna tepki gösterdi

Kocası Harry ile birlikte yürüttükleri 'whenkatiemetharry' isimli bir TikTok hesapları bulunan Katie, eni yatılı bakıcısı olduğunu söylediği 21 yaşındaki Elsa adındaki genç bir kadının çocuklarıyla oyun oynadığı bir video yayınladı. 2 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan paylaşımında sosyal medya kullanıcıları, Elsa'nın güzelliği nedeniyle Katie'i yanlış bir işe alım yapığı konusunda uyarmaya başladı.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü eşinin ihaneti konusunda Katie'yi uyardı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kocasını ve bakıcısını yatak odasında rahat bir şekilde bulana kadar 3 hafta veriyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kocanın seni onun için terk etme ihtimali %100" yorumunu ekledi.
Sosyal medyadan gelen eleştilerin sonrasında 21 yaşındayken benzer bir önyargıya maruz kaldığını belirten Katie, "Kocama güveniyorum. Aslında gerçekten güvenli ve harika bir ilişkimiz var. İşe alırken insanların dış görünüşüne göre ayrımcılık yapmıyorum. Benzer bir durumu yaşadım. İnsanların damgalama ve algılarıyla mücadele etmek zorunda kaldım" diye konuştu.