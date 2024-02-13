'Seksi dadı tuttum' paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı! "Kocan seni kesin aldatır" yorumuna tepki gösterdi

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü eşinin ihaneti konusunda Katie'yi uyardı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kocasını ve bakıcısını yatak odasında rahat bir şekilde bulana kadar 3 hafta veriyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kocanın seni onun için terk etme ihtimali %100" yorumunu ekledi.