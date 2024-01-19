Survivor All Star'da gözyaşları sel oldu! İddialı yarışmacı adaya veda etti

Acun Ilıcalı'nın sevilen programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kıran kırana mücadelenin verildiği programda dün akşam bir kişi hayallerine veda etti.





İDDİALI YARIŞMACI VEDA ETTİ

Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar Sahra, Berna, Seda ve Kardeniz olmuştu. Artık SMS oylamasının yapılmadığı Survivor'da potada yer alan 4 yarışmacı eleme düellosunda karşılaştı.

5 olan yarışmacının adaylığının düşeceği oyunda, Murat Ceylan istatistiği yüksek olanın avantajlı olacağını hatırlattı. Hız, denge ve atışların ön planda olduğu parkurda ilk düelloda ilk olarak potadan Sahra ve Berna çıktı.

Düello oyununda Berna ile Seda arasındaki mücadeleyi Berna 5-1'lik skorla kazandı. Sahra ile Kardeniz arasındaki mücadeleyi de Sahra 5-1'lik skorla kazandı. Düellonun ikinci turunda Seda Aktuğlu ile Kardeniz karşı karşıya geldi. Düello oyununun finalini Kardeniz 5-2'lik skorla kazandı. Adaya veda eden isim Seda Aktuğlu oldu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU Adaya veda eden Seda Aktuğlu, "Aslında kum torbasını istiyordum. Son dakika sticki seçtim. Çünkü omuzum gerçekten çok ağrıdı. Boynuma kadar. El bileğim de. Parkura bir yerden girerken ayağımı şöyle bir burktum. Ayağım şişti. Hepinizden tekrar özür dilerim eğer bir kabahatim, kusurum olduysa. Benim tepem atar, söylerim, ederim.