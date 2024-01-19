MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star'da gözyaşları sel oldu! İddialı yarışmacı adaya veda etti

Survivor All Star'da gözyaşları sel oldu! İddialı yarışmacı adaya veda etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 07:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star'da dün akşam eleme heyecanı vardı. Bu hafta potaya giren Seda, Kardeniz, Berna ve Sahra düelloda bireysel performanslarını sergiledi. Bu sene SMS oylamasının olmadığı Survivor'da adada kalma mücadelesinin ilk etabında potadan Sahra ve Berna çıkarken, finale Kardeniz ve Seda kaldı. İddialı yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.

Acun Ilıcalı'nın sevilen programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kıran kırana mücadelenin verildiği programda dün akşam bir kişi hayallerine veda etti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

İDDİALI YARIŞMACI VEDA ETTİ

Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar Sahra, Berna, Seda ve Kardeniz olmuştu. Artık SMS oylamasının yapılmadığı Survivor'da potada yer alan 4 yarışmacı eleme düellosunda karşılaştı.
5 olan yarışmacının adaylığının düşeceği oyunda, Murat Ceylan istatistiği yüksek olanın avantajlı olacağını hatırlattı. Hız, denge ve atışların ön planda olduğu parkurda ilk düelloda ilk olarak potadan Sahra ve Berna çıktı.
Düello oyununda Berna ile Seda arasındaki mücadeleyi Berna 5-1'lik skorla kazandı. Sahra ile Kardeniz arasındaki mücadeleyi de Sahra 5-1'lik skorla kazandı. Düellonun ikinci turunda Seda Aktuğlu ile Kardeniz karşı karşıya geldi. Düello oyununun finalini Kardeniz 5-2'lik skorla kazandı. Adaya veda eden isim Seda Aktuğlu oldu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Adaya veda eden Seda Aktuğlu, "Aslında kum torbasını istiyordum. Son dakika sticki seçtim. Çünkü omuzum gerçekten çok ağrıdı. Boynuma kadar. El bileğim de. Parkura bir yerden girerken ayağımı şöyle bir burktum. Ayağım şişti. Hepinizden tekrar özür dilerim eğer bir kabahatim, kusurum olduysa. Benim tepem atar, söylerim, ederim.
Yüzüne de sonradan söylerim, ben senin için böyle böyle dedim, senin için böyle böyle düşünüyorum diye hepsini söylerim. Hiçbir gizlim saklım yok kimseyle.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor survivor all star Acun Ilıcalı ele
En Çok Okunan Haberler
Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! İlk sözleri "İstikbal göklerdedir" oldu

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! İlk sözleri "İstikbal göklerdedir" oldu

Kimi dua etti, kimi çığlık attı! "Ellerini değil ayaklarını öpüyorum"

Kimi dua etti, kimi çığlık attı! "Ellerini değil ayaklarını öpüyorum"

Avrupa'ya gidenleri yakından ilgilendiriyor! Özellikle o iki ülke: 50 bin Türk sınır dışı edilecek

Avrupa'ya gidenleri yakından ilgilendiriyor! Özellikle o iki ülke: 50 bin Türk sınır dışı edilecek

Fatih Portakal 'Yazın bir tarafa' diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

Fatih Portakal 'Yazın bir tarafa' diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

Muş'ta korkunç olay: 2 kız çocuğu, metruk evde ipe asılı halde ölü bulundu

Muş'ta korkunç olay: 2 kız çocuğu, metruk evde ipe asılı halde ölü bulundu

Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ağızları açık bıraktı! Tavsiye daha da bombaydı

Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ağızları açık bıraktı! Tavsiye daha da bombaydı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.