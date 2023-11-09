Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için kendi saçını kopartıp tabağa koydu... "Tabağımdan saç çıktı" diyerek isyan etti

İngiltere'nin Blackburn bölgesindeki bir restoranın 32 yaşındaki sahibi Tom Croft, bir müşterinin tabağında saç bulduğunu iddia etmesinden sonra büyük bir kaos yaşadıklarını söyledi. Akşam yemeği için hesap almadıkları müşterinin arkasından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Croft, müşterinin yemeğin içine kendi saçını koyduğunu görünce şok oldu.