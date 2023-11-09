Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için kendi saçını kopartıp tabağa koydu... "Tabağımdan saç çıktı" diyerek isyan etti

İngiltere'nin Blackburn bölgesindeki bir restoranın 32 yaşındaki sahibi Tom Croft, bir müşterinin tabağında saç bulduğunu iddia etmesinden sonra büyük bir kaos yaşadıklarını söyledi. Akşam yemeği için hesap almadıkları müşterinin arkasından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Croft, müşterinin yemeğin içine kendi saçını koyduğunu görünce şok oldu.
YEMEK ÜCRETİ ALINMADI
Videoda kadının uzun siyah saçından bir tutam alıp yarı boş tabağa koymadan önce bir erkeğe fısıldadığı görülüyor. Croft, müşterinin daha sonra bir personele şikayette bulunduğunu ve restoranda olay çıkardığını, bu yüzden kendisinden hesap alınmadığını söyledi.
Yaşanan olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren Croft, sosyal medyadan görüntüleri paylaşarak restoranların benzer bir durum yaşamaları halinde mutlaka güvenlik kameralarını kontrol etmeleri konusunda tavsiye verdi.