Taksim Meydanı'nda yılbaşı! Havadan görüntülendi

Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne vatandaşlar bu yılda adeta akın etti. Yeni yıla dışarıda girmek isteyen vatandaşlar soluğu Taksim ve İstiklal’de alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

ATLI POLİSLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem alındı. Dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi. Atlı birlikler ve zırhlı araçlarda hazır bekletilirken, alana giriş çıkışlarda polis tarafından vatandaşlar didik didik arandı. Meydandaki güvenliği sağlamak için devriye gezen “Atlı Polisleri” gören vatandaşlar ve turistler cep telefonlarına sarılıp, fotoğraf ve video çekti.

POLİSTEN VATANDAŞLARA ANONSLAR

Taksim Meydanı’na girişlerde kurulan uygulama noktasında alana giriş yapan kişiler hem üst aramasından geçirildi, hem de maske, hijyen ve mesafe konusunda uyarıldı. Polis araçlarındaki megafonlarla sürekli olarak maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması konusunda anonslar yaptı.

"YILBAŞINA DANS EDEREK GİRECEĞİM"

Arkadaşları ile yılbaşını Taksim'de geçirmek istediğini dile getiren İlayda Doğan, "Çok heyecanlıyım. Taksim çok kalabalık, arkadaşlarımla yemek yiyeceğiz. Yılbaşına dans ederek gireceğiz. Yeni yıldan dileğim ise Beşiktaş'ın şampiyon olması" dedi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ GERÇEKTEN ÇOK İYİ YÖNETİYOR"

Mikail Faruk ise, "Gerçekten keyifli dakikalar yaşıyoruz. Güvenlik güçlerimiz gerçekten çok iyi yönetiyor. Yeni yıldan beklentim ekonominin daha iyi olması" diye konuştu. (İHA/DHA)