HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Tamamen yenilendi: Yeni Mercedes-AMG SL resmen lanse edildi! İşte özellikleri

Tamamen yenilendi: Yeni Mercedes-AMG SL resmen lanse edildi! İşte özellikleri

02.11.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Mercedes-AMG SL’in dünya lansmanı yapıldı. Yeni SL, Mercedes-AMG tarafından geliştirilen tamamen yeni 2+2 kişilik araç mimarisine dayanıyor.

Yaklaşık 70 yıl önce Stuttgart’ta ilk defa tanıtılan SL, kısa sürede dikkat çeken bir modele dönüşmüştü. Yeni Mercedes-AMG SL ise teknik detaylarına bakılırsa köklerine geri dönüyor gibi görünüyor.

İŞTE YENİ MERCEDES-AMG SL'NİN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Yeni Mercedes-AMG SL, yaklaşık 70 yıllık tarihinde ilk kez dört tekerlekten çekişle sunuluyor. Öte yandan, ilk kez standart olarak aktif arka aks yönlendirmesi sunulurken, yine ilk kez seri üretim bir Mercedes-AMG modelinde, jant içinde düzenlenen beş kollu bir ön aks kullanılıyor. Tente tavanın açılıp-kapanma süresi 15 saniye ve bu tavan 60 km/s hıza kadar açılıp kapatılabiliyor. Ayrıca, sürtünme katsayısı 0.31 cd’ye düşürülmüş durumda.
Önceki nesille kıyaslandığında yeni modelde gövde iskeletinin burulma rijitliği yüzde 18 iyileştirilmiş. Enine rijitlik AMG GT Roadster’dan yüzde 50, dikey rijitlik ise yüzde 40 daha iyi. Gövde iskeletinin ağırlığı 270 kilogram civarında. DIGITAL LIGHT LED farlar ve yine ince LED stop lambaları ile otomobilin tasarımı tamamlanıyor.
Yeni SL'nin 2+2 kişilik yeni iç mekanında, üç boyutlu bir vizöre entegre edilen tamamen dijital gösterge paneli mevcut. Standart olarak sunulan MBUX bilgi-eğlence sistemi, özel ekran temaları ve farklı mod seçenekleri bulunuyor. Sırtlığa entegre koltuk başlıklarında ise AIRSCARF standart olarak sunuluyor.
Metalik Hyper Blue ve Manufaktur Monza Gray Magno olmak üzere ikisi SL’e özel, on iki gövde rengi, üç tente rengi ve çok sayıda yeni jant tasarımı ile müşterilere kişiselleştirme imkanları sağlanıyor. Yeni SL, ilk aşamada 476 HP ve 585 HP’lik iki güç seviyesine sahip, AMG 4.0 litre V8 biturbo motorlarla sunuluyor.

MOTOR PERFORMANSI NASIL?

MOTOR PERFORMANSI NASIL?
Üst versiyon olan SL 63 4MATIC+’da (karma yakıt tüketimi 12,7-11,8 lt/100 km, karma CO2 emisyonu 288-268 gr/km) motor 585 HP (430 kW) güç üretiyor ve 2.500 ile 4.500 d/d aralığında 800 Nm tork sunuyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 3,6 saniyede tamamlanıyor ve 315 km/s maksimum hıza ulaşıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mercedes-Benz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Para iadesi istenebilecek!

Para iadesi istenebilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Piste inen uçağın önüne atladılar! Çok sayıda gözaltı var

Piste inen uçağın önüne atladılar! Çok sayıda gözaltı var

Türkiye sınırına asker gönderdiler

Türkiye sınırına asker gönderdiler

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.