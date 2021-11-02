Tamamen yenilendi: Yeni Mercedes-AMG SL resmen lanse edildi! İşte özellikleri

Yaklaşık 70 yıl önce Stuttgart’ta ilk defa tanıtılan SL, kısa sürede dikkat çeken bir modele dönüşmüştü. Yeni Mercedes-AMG SL ise teknik detaylarına bakılırsa köklerine geri dönüyor gibi görünüyor.

İŞTE YENİ MERCEDES-AMG SL'NİN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Yeni Mercedes-AMG SL, yaklaşık 70 yıllık tarihinde ilk kez dört tekerlekten çekişle sunuluyor. Öte yandan, ilk kez standart olarak aktif arka aks yönlendirmesi sunulurken, yine ilk kez seri üretim bir Mercedes-AMG modelinde, jant içinde düzenlenen beş kollu bir ön aks kullanılıyor. Tente tavanın açılıp-kapanma süresi 15 saniye ve bu tavan 60 km/s hıza kadar açılıp kapatılabiliyor. Ayrıca, sürtünme katsayısı 0.31 cd’ye düşürülmüş durumda.

Önceki nesille kıyaslandığında yeni modelde gövde iskeletinin burulma rijitliği yüzde 18 iyileştirilmiş. Enine rijitlik AMG GT Roadster’dan yüzde 50, dikey rijitlik ise yüzde 40 daha iyi. Gövde iskeletinin ağırlığı 270 kilogram civarında. DIGITAL LIGHT LED farlar ve yine ince LED stop lambaları ile otomobilin tasarımı tamamlanıyor.

Yeni SL'nin 2+2 kişilik yeni iç mekanında, üç boyutlu bir vizöre entegre edilen tamamen dijital gösterge paneli mevcut. Standart olarak sunulan MBUX bilgi-eğlence sistemi, özel ekran temaları ve farklı mod seçenekleri bulunuyor. Sırtlığa entegre koltuk başlıklarında ise AIRSCARF standart olarak sunuluyor.

Metalik Hyper Blue ve Manufaktur Monza Gray Magno olmak üzere ikisi SL’e özel, on iki gövde rengi, üç tente rengi ve çok sayıda yeni jant tasarımı ile müşterilere kişiselleştirme imkanları sağlanıyor. Yeni SL, ilk aşamada 476 HP ve 585 HP’lik iki güç seviyesine sahip, AMG 4.0 litre V8 biturbo motorlarla sunuluyor.